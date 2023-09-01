FIBA世界盃／是巧合嗎！日本隊贏球這一天灌籃高手剛好最終放映日
2023FIBA世界盃男籃賽，日本隊昨日以86:77逆轉擊敗委內瑞拉，其中河村勇輝、比江島慎被稱為是《灌籃高手》漫畫中的宮城良田與三井壽，而剛好《灌籃高手》電影《The First Slam Dunk》主角宮城良田就是在沖繩出生的少年，8月31日是這部電影的最後放映日，種種巧合，都讓日本球迷大嘆不可思議。
記者吳政紘/綜合報導
《灌籃高手》可說是日本動漫神作，不少球員都是看著主人翁櫻木花道跟他的夥伴一起打球長大，其中宮城良田的故事跟沖繩、日本籃球有很大的連結，甚至作者井上雄彥，等著應該就是日本男籃成功的日子。
日本隊在上屆東京奧運就已經讓人看到他們「完全體」的樣子，這次比賽前，渡邊雄太還喊出，「再不贏球就退休」的口號，讓日本球員火力全開，加上在籃球較為興盛的沖繩開打，日本球迷瘋狂程度難以想像。
從擊敗芬蘭後，日本男籃已經毫無畏懼，河村勇輝扛下球隊大旗，老將比江島慎也在適時的時候證明自己，就像老將三井壽一樣，他還有夢想跟目標要追尋。
《灌籃高手》湘北隊的主要顏色為紅白，剛好也是跟日本隊的顏色相近，灌籃高手也在日本隊贏球這一天，成為日本推特關鍵熱門字。