台灣首間寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI來了！12月台北開幕
寶可夢玩家注意啦！台灣首間寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI即將登台，預計在12月於台北開幕。稍早於寶可夢台灣官方粉絲團搶先預告，貼文僅一小時湧入上千則留言，和3000多人轉分享，可見台灣粉絲的高度期待。但目前官方尚未公佈會選在台北的哪個地點，同時，會設置哪一隻寶可夢雕像也成為玩家討論話題。
記者周淑萍/綜合報導
寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI是許多寶可夢粉絲去日本遊玩必定造訪的地方，今年12月台灣即將迎來首間，地點選在台北，但確切位置尚未公佈，官方也先預告，會有開幕紀念商品、舉辦開幕活動等豐富內容，詳細內容、時間，日後會陸續公開，請玩家耐心等待。
而寶可夢中心是寶可夢官方直營的官方實體商城，除了遊戲軟體、卡片遊戲和原創商品外，還提供各種讓寶可夢粉絲滿足的服務和活動，目前日本共有 16 家除了具備主題式布置以外。
此外，多數的寶可夢中心都會設置寶可夢雕像，部分占地較大的還會有大型雕像，是澀谷店有「超夢」、晴空塔店有「烈空坐」、金澤店有「美納斯」，京都有「鳳王」，台灣會由哪一隻寶可夢坐鎮也讓玩家高度期待。
寶可夢台灣官方粉絲團短短Po文一小時就吸引大量玩家留言和轉分享，不少玩家都興奮表示「超期待」、「不用去日本了」似乎已經準備要衝一波！甚至覺得「彷彿在做夢」、「夢想成真」，同時也高度期待臺灣限定版本的皮卡丘會有什麼元素加入。