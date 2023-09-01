關東大地震今滿百年！日本舉行防災演習 30年內發生機率達70%
日本關東地區在1923年9月1日上午，發生規模8.1、深度僅15至25公里的強烈地震，造成約14萬2800人死亡及失蹤，另有約10萬3733人受傷。在地震發生滿100年的今天，日本舉行紀念防災演習，也有專家示警未來30年，該地區發生規模相近地震的機率高達7成，提醒民眾日常的防災知識及準備皆不得放鬆。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合日媒報導，日本東京今（1日）舉行防災演習，假定當地在清晨7點10分發生芮氏規模7.3的地震時，該如何應對，日本首相岸田文雄也有出席並發表演說，敦促人們採取積極行動，在必要時保護生命。
岸田文雄強調，日本需要從災難中吸取教訓，再次為隨時可能發生的大地震做好準備。雖然過去的百年，建築物抗震性和防火性都有提升，但木造住宅密集地區依然存在，高層公寓的增加也帶來了新的挑戰。
另一方面，有外媒報導指出，地震學家認為，未來30年內，東京及鄰近地區，有70%的可能會發生大地震，造成2萬3000人死亡、47兆日圓的經濟損失，特別東京又是日本政治和經濟活動最集中的地方。
報導並引述東京大學工業科學研究所教授加藤隆明的看法，認為與關東大地震同類型的地震，涉及海底下的板塊碰撞，平均每200到300年會發生1次，在那之前，震央位於內陸、規模達7的地震也不是沒有可能發生，呼籲民眾隨時做好準備。