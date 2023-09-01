山道猴子二創周邊太多！作者趕緊註冊12項商標 粗估花費近3萬
YouTube動畫短片《山道猴子的一生》爆紅後，許多人在網路上販賣周邊二創商品，皆非來自原作者Eric，智慧局官員今（1）日指出，作者已登記12類商標，且皆採「電子申請」方式，每一類申請所需費用2400元，估計總體商標申請註冊費約為2萬8千元，接近3萬。此外，因近期商標申請案件多，山道猴子相關申請案約要待6個多月後，若後續還需進行補證作業，審查時程恐延宕。
記者鄭妤安／台北報導
《山道猴子的一生》動畫總觀看數已突破1200萬，成為現象級別作品，在網路上也火速出現一堆周邊二創商品。不過作者Eric於28日發出聲明表示，「目前市面上沒有任何山道猴子相關商品是我出的」，針對影片標題文字、人物全身圖像等創作物，已展開商標權的申請，也是在為日後推出周邊做準備。
根據經濟部智慧局商標檢索系統顯示，作者一口氣登記12類商標，其中包括汽機車、文具零售批發、貼紙、漫畫、皮夾、衣服等。這12類商標皆採「電子申請」，每一類申請所需費用2400元，估計總體商標申請註冊費約為2萬8千元，接近3萬。
智慧局官員接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，「山道猴子」非常火紅，知名度很夠，順利取得商標的關鍵在「識別性」審查，意即消費者是否會將它當作識別來源，這關通過後，還需檢視個類別商品有無相同的前案存在，不過，目前難以定論申請結果，最終還是要由審查官檢視判斷。
因近期商標申請案件多，山道猴子相關申請案約要待6個多月後，也就是明年2月底才會開始審查，若後續還需進行補證作業，審查時程恐延宕。