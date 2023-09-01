倪暄《戀愛上線中》錄影出事急喊卡！頭髮被扯下一大把 畫面曝光
由梁赫群、何妤玟、白雲主持的戀愛實境綜藝節目《戀愛上線中》將在本週日（3日）播出，還請來啦啦隊女神瑟七、熊霓、倪暄擔任主角，由於3位女神正值單身，大方接受邀約參與節目聯誼交友。沒想到過程中竟發生意外，倪暄在體驗趕羊遊戲時，竟不小心被綿羊咬啃，頭髮還被扯下一大把，讓節目緊急喊卡。
記者詹鎰睿／綜合報導
熊霓一開場就表示自己喜歡「大的」、「壯的」男生，就連素來聲稱自己喜歡微肉感男生的何妤玟也忍不住附和：「誰不喜歡壯的，有壯的我們都不會選擇胖的，講喜歡微肉感的都是場面話」，此話一出讓白雲相當不悅：「妳要不要回去休息？」主持人之間的唇槍舌戰，把男女主角通通逗樂。
為了讓男主角們展現男性魅力，製作單位特別設計「凌波微步腰力賽」，何妤玟則大推這遊戲，「一個男生腰力要好，女生才會幸福。」而在遊戲過程，男主角羅承軒展現超好的腰力，讓何妤玟直呼，「我覺得跟他交往會很『性』福。」梁赫群則在一旁笑虧，「妳要不要跟他去登記？」
最後一行人來到清境農場體驗與動物們的互動遊戲，結果女主角倪暄卻在進行趕羊遊戲時，長髮竟被綿羊誤把乾草咬住不放，突發狀況讓錄影緊急喊卡，最後倪暄的頭髮直接被扯下一大把，眾人都嚇傻，反倒倪暄很冷靜，讓男主角對她更加欣賞。女主角熊霓則與男主角合作吃掉甜甜圈，與男主角近距離接觸，簡直就快親在一起，著實臉紅心跳。最真實的戀愛交友節目《戀愛上線中》每週日晚間10點在中視頻道播出。