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名家論壇》謝國安／「三隻小豬」沒水喝？

▲郭台銘正式宣布獨立參選後，「非綠陣營」出現三位總統參選人。圖為郭台銘出席參加台北市計程車工會普渡餐會資料照片。（圖／記者陳明中攝，2023.08.29）
▲郭台銘正式宣布獨立參選後，「非綠陣營」出現三位總統參選人。圖為郭台銘出席參加台北市計程車工會普渡餐會資料照片。（圖／記者陳明中攝，2023.08.29）

文/謝國安

「一個和尚挑水喝，兩個和尚抬水喝，三個和尚沒水喝」，那「三隻小豬」呢？恐怕在還沒跟大野狼對決前，自己就先渴死了。在郭台銘正式宣布獨立參選後，「非綠陣營」出現三位總統參選人。原本連水要怎麼一起抬都還沒談好的國民黨跟民眾黨，現在再加進郭台銘，柯文哲也從原本民調趕上賴清德的狀態下，滑落到跟侯友宜非常接近，失去的支持度，看來反而成了郭台銘這次宣布獨立參選的底氣。是不是真的會沒水喝，已經不是重點了。「大家都來爭第二」才是件可怕的事情，畢竟總統大位只有一個。

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▲總統候選人聲量排行榜趨勢圖。（圖／Sola大數據團隊提供）
▲總統候選人聲量排行榜趨勢圖。（圖／Sola大數據團隊提供）
根據Sola大數據團隊（8/24-8/30）政治人物聲量分析，郭台銘過去一周聲量無庸置疑地來到第一，總分高達267959分，各方面討論都有。只是郭董立刻要面對的是連署。在連署前還得先確定副手人選，目前卻是連影子都還沒有。郭董說自己代表主流民意大聯盟，民調目前卻是最後一名。說要坐下來喝咖啡聊是非，卻連聊是非的時間都還沒出來。另外，假設連署到一半，在野決定「合」了，共同支持郭董。那他連署的副總統也在連署書上，是要怎麼換？除非郭董不選，擔任柯或侯的副手。不然換副總統，整個連署程序要重來一次。換句話說，郭董吹皺一池春水，後續的效應不但沒有影響賴清德，卻是直接衝擊柯文哲與侯友宜。

▲郭台銘宣布獨立參選總統，網友的反應是？（圖／Sola大數據團隊提供）
▲郭台銘宣布獨立參選總統，網友的反應是？（圖／Sola大數據團隊提供）
從郭董宣布獨立參選三天內的網友聲量也可以看出來，贊成郭董參選的高達92.73%，反對的只有7.27%。不過這不代表大家對郭董參選猶如大旱之望雲霓，反而是反串的、開酸的、看好戲的網友居大多數。其中「支持郭參選、票投賴清德」這種要揪人去「幫連署」的網友就佔了48.18%，嘲諷朱立倫與國民黨、反藍也反白的網友，則佔15.46%。真正支持郭董的正面聲量只佔了不到三成。超過七成的部分全是負面聲量或反串看好戲的。此外，郭董參選也壓制了柯文哲與侯友宜的討論度，但是不是一周行情，後續則要持續觀察。

柯文哲聲量過去一周排名第四，名次下滑，但總分在140447分，跟上周持平。柯文哲在郭台銘宣布參選後沒多久，在計程車工會普渡餐會上跟郭台銘同台，卻苦苦等了郭25分鐘，外界形容「罰站」，旁聽現場高喊郭台銘凍蒜，而郭台銘現場也沒有跟柯「好好聊一聊」。對柯文哲來說，他可能也沒有準備好要說什麼，讓這個場合看來像是柯文哲去幫郭台銘造勢。而侯友宜除了批評台灣民意基金會民調是「引導式民調」，還跟商周小編槓上外，就是東酸一句西酸一句。而國民黨除了批評郭台銘言而無信不守支持侯友宜的承諾之外，也只能唾面自乾。侯友宜排名第六，總分卻是連十萬分都不到。

民進黨總統參選人賴清德排名第四，總分137830，較上上周略降。賴清德在郭台銘宣布獨立參選後，加上民調遙遙領先，網友都認為現在賴是「躺著選」。不過賴清德拋出要請習近平吃蝦仁飯，引發討論。而他的YT頻道粉絲數被徐巧芯質疑是不是買來的，也讓苗博雅跟徐巧芯有了一輪口水戰，但對賴本人來說完全沒差。而賴也公布了他競選團隊的分工，陳時中顧北市、蔡其昌顧台中等等，相較於在野的三位對手，賴清德在選戰的腳步和節奏上，也遙遙領先。

過去一周最特別的是「雲豹小公主」賴品妤排名第二，總分高達221547，跟郭董參選這種大事相比，聲量竟然只輸四萬分。原因是賴品妤被記者追問雲豹能源與父親賴勁麟相關問題途中跌倒，第一時間質疑中天記者推他，緊接著民進黨一片聲援賴品妤，卻在現場影片上被發現她是自己跌倒沒人推她，因而被質疑「假摔」。國民黨台北市議員鍾沛君嗆賴品妤假摔則是被網友出征，館長陳之漢則拍影片嘲諷賴品妤假摔，一時之間成了網路熱門話題。館長排名第五，總分109079，鍾沛君則排名第十二。

此外，日本排放福島核汙水，引發國際關注。駐日代表謝長廷竟然在臉書上發文寫「微量放射性元素對身體有益」，引發網友嘲諷。坐實「助日代表」名稱，國民黨包括立委參選人羅智強在內也都紛紛發文譴責謝長廷。而謝長廷過去經常以硬凹聞名，面對福島核汙水排放也跟過去他面對核能的言論大相逕庭。謝長廷排名第九，嗆謝長廷「核廢料就放你家」的羅智強排名第十一。




●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

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