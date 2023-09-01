名家論壇》陳冲／理性積極參與國際事務　中美洲議會劫後省思

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我國還有會籍的國際金融組織，除上述外，至少還有IAIS及IOSCO，或許是外交部遺漏，或許不是外交部的重點業務，但均是經貿上有份量的組織。前者是國際保險監理官協會，成立於1994年，我國是創始會員，當年在幾無邦交國聲援情況下，我個人還當選第一屆的執行理事，也是亞洲第一人。最近國內熱烈討論保險業是否或如何適用ICS(保險資本標準)的爭議，ICS就是IAIS力推的國際標準。至於IOSCO(國際證券監理官組織)，我國參與更久(1987)，也曾主辦過一次年會(IAIS亦同)，各種小型會議不計其數，長期與各成員國保持良好關係，該組織在2023/5還提出加密服務監管建議，在數位經濟時代，我國應有機會扮演適當角色。
與上述兩單位的互動，主管機關的專業、語文能力都很重要，目前金管會黃主委不僅稱職，而且與二單位淵源甚深，加上前述ADB、APG、CABEI等，都與金融專業有關，明年政府無論如何改組，均需要與該等組織關係深遠的人脈，以確保會籍，也確保我國際法人的地位。
會籍為何攸關緊要？又為何會影響在國際法上的權利能力？多言無益，在此只講一件事，我國外匯存底約五千多億美元，以存款或證券形式，在國外開戶存放，一旦失去國際組織會員資格、或者像樣的邦交國降為零，台灣有無Legal entity的地位開立戶頭？甚至有無權利能力保有這些外匯？事關全體國人多年努力成果，不可不慎。一位言語霸氣的執政黨立委，在中美洲議會事件後，揚言「這種朋友不交也罷」，爽則爽矣，但他如是務實的xx工作者，應該知道，剩下的邦交國或國際組織，很多是這種不交也罷的朋友，輕言放棄，可能導致放棄Legal entity，原有的帳戶能否維持？茲事體大，未做透徹研究或有解方前，不應輕下結論。
金磚會後，蔡總統打算出訪史瓦帝尼，是鞏固邦誼的正確做法，但還有千頭萬緒待理，當務之急，是否也應研究，有朝一日，在國際上不被承認，只是一政治實體時，於國際社會，如何享受權利、負擔義務？思之有點不寒而慄！
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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