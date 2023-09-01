吳怡霈拍片甜蜜合體尪！AKIRA首露面曝求婚過程 浪漫細節全說了
女星吳怡霈今年七夕情人節宣布和交往13年的日籍男友AKIRA結婚，雖然兩人一度分手又復合，但她仍甜蜜直呼：「我們不但是彼此的伴侶，也是彼此最好的朋友。」近日吳怡霈和AKIRA合體拍影片，她在影片中透露AKIRA不僅擁有好脾氣，且平常還會包辦家事，而AKIRA首度正式以正臉面對鏡頭，他還原求婚當天的心路歷程，讓粉絲們忍不住直呼：「真的好浪漫，要一直幸福下去！」
記者賴禹妡／綜合報導
吳怡霈近日在個人頻道的新影片中，和老公AKIRA合體回答Q&A，她透露在交往過程中，AKIRA都是包攬家事的那一方，且還能在15分鐘內不開火做出整桌料理，根本就是生活智慧王。 而疼愛另一半的AKIRA，雖然平時吵架都會先主動低頭，但脾氣好歸好，有時吵完架還是會無法消氣，等到吳怡霈出門工作回來，發現AKIRA還在生氣，就會故意逗AKIRA開心，AKIRA只好無奈地問她：「等一下要吃什麼？」靠美味的料理來緩和情緒，小倆口互動相當可愛。
AKIRA也在影片中回憶求婚的過程，他坦言完全沒有和任何人透露要求婚的消息，眾人去日本旅遊時，他不斷思索要在哪個橋段求婚，最後決定在富士山附近的飯店，等吳怡霈一早起床拍美照時，突然拿出戒指送上驚喜，畫面十分浪漫。最後，AKIRA被問到和女明星交往的感受時，他表示和吳怡霈在一起，不像是在和藝人交往，因為他喜歡的是「吳怡霈」這個人私下開朗的模樣，所以和一般人交往、結婚沒什麼差別。