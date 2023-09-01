中市府提升偏鄉學校午餐　教長視察品嚐

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蔣偉民說，市長盧秀燕重視學童的學校午餐，教育局112年度挹注學生午餐相關預算逾13.76億元，推動「營養午餐5元加碼補助」、「國中小學午餐水果10元補助」、「貧困學生午餐補助暨寒暑假例假日安心午餐券」及「推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫」，更加碼有機蔬菜、有機米及產銷履歷蔬菜的供應次數，透過經費挹注有效提升食材品質，讓孩子們吃得安心、家長放心。
蔣偉民在開學之際，特別到偏鄉學校了解午餐供應情況，今馬鳴國小的午餐供應胚芽飯、豆豉蒸魚、時蔬寬粉、有機小松菜及蘿蔔三絲湯，白飯搭配市府農業局「台中市有機米供校園午餐使用計畫」選用中市在地所產的有機稻米，另外學校的午餐秘書老師亦利用學校上學期播下的絲瓜，及善用午餐補助食材的經費，幫孩子們加了第六道菜「絲瓜炒蛋」，以精進午餐品質，且讓孩子體驗「從產地到餐桌」之歷程，培養孩子良好健康生活態度。
蔣偉民表示，受少子化影響，偏鄉學校常因地處偏遠、食材採購成本及運輸成本高，以致食材取得不易，市府積極中央補助經費挹注，提供學校中央廚房維運經費及精進午餐補助經費，以確保偏鄉地區食材供應品質穩定、一致、豐富，同時學校的廚房更是校園食農教育及校園健康飲食教育之重要場域，將在地農業支持進而向下扎根，深化飲食連結農業。
馬鳴國校長小李勝億表示，藉由市府的經費挹注，除了改善偏鄉學校廚房在營運上面臨倒閉的窘境，同時學校長期結合校本課程推動校園食農教育，配合學生各年級學習能力，規劃六個年級12個學期不同階段的學習目標，讓學生充分了解食材的真實生長過程，進而培養學生珍惜食物、涵養感恩、尊重生命與環境永續發展之態度。