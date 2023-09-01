週一放颱風假有機會！海葵登陸恐「不規則轉圈」 連3天暴雨開轟
海葵中颱即將登陸台灣，預估發布海警時間在今（1）日晚間20時30分，週六（2日）早上清晨至上午發布陸警，中心登陸台灣估在3日早上接觸陸地。根據氣象粉專指出，海葵登陸後須注意颱風與中央山脈的互動，可能出現不規則的轉圈，氣象局預報員也表示，海葵路徑有南修機會，拉長風雨影響時間，到了周一過外圍環流仍籠罩台灣海峽，有大雨、豪雨發生機率，不排除放颱風假的機會。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，海葵已為中度颱風，即將進入高海水熱焓量（暖水層較厚）的海域，強度還會再增強，預計抵達台灣前至少可達中度颱風中段班，挑戰前段班。
在太平洋高壓導引之下，未來36小時穩定偏西進行，尤其18小時內偏北的份量多寡，決定是否登陸台灣或登陸的地方。路徑還有往北或往南修正空間。
預估海葵颱風將在週日（3日）凌晨，抵達宜花近海，清晨左右登陸，此時必須注意颱風與中央山脈的互動，可能出現不規則的轉圈。若海葵順利翻山越嶺，夜晚將於中部出海，進入台灣海峽。
週日（3四）至周一（4日）清晨，海葵位於台灣上空，北部、宜花強風大雨；中部、南部等到颱風中午翻越中央山脈後，風雨也會快速增強。西南沿海注意海水倒灌。
氣象局預報員黃恩鴻表示，由於整個颱風路徑南修、腳步變慢，影響時間也拉長，週一南部地區、中部山區有陣雨，東半部也有豪雨發生機率，北部地區雨勢相較緩和，剩下零星降雨，雖然周一海葵已經慢慢遠離台灣，預估位置將在中國沿岸附近，不過暴風圈仍籠罩台灣海峽，雖然沒有接觸到台灣陸地，但外圍環流影響下仍有雨勢，不完全排除放颱風假的機會。