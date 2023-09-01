名家論壇》鈕則勳／「三隻小豬」咖啡喝得成？

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第四，郭董參選，侯與柯勢必非常不舒服，因為非綠三人參選，自己當選機率將更低 ; 此外，兩陣營與郭的互動似乎也有波瀾，如日前郭自爆與侯見過面，侯則表示「原本說好不對外透露，那請郭自己說清楚」，柯幕僚也暗指郭營「有意無意放消息跟吃豆腐，甚至傳出郭營放話，預告已經掌握柯文哲九月底某個行程，郭將到場營造同框畫面，如果消息屬實，緊迫盯人真的有點可怕」。由此看來，侯、柯對郭相關競選操作也不以為然，這樣的不悅，反而有機會促使國民黨、民眾黨，侯、柯的聯盟可能成局，郭反而成為侯柯聯盟的「催化劑」 ; 而侯、柯聯盟若形成，郭董勢必被邊緣化，他的參選反而導致進退失據的情況，只要聯盟支持度拉高，非綠選民棄保決策反而更容易。
第五，郭董參選，普遍被認為會是導致非綠陣營敗選的直接原因，賴清德躺著就當選，順此邏輯，郭董確實可能有被貼上非綠敗選「替罪羔羊」標籤的風險，這對郭來說，當然是不可承受之重。第六，郭董民調支持度在四腳督時多是敬陪末座，美麗島電子報在八月三十一日公布滾動式民調結果，郭的11.6%仍居末位，侯反而以17.8%重回第二 ; 除了顯示郭參選並沒慶祝行情外，若持續在民調支持度上無法跳脫「老四」框架的話，恐怕形成對己不利的刻板印象。
郭董當然自知參選會有一定風險，特別是並沒有政黨的奧援，但以其商業經營的邏輯來看，他或許會認為險中未必不能求勝，是以他便採取以小博大的方法，先是建構「主流民意大聯盟」來墊高自己並形塑主場，又要邀侯、柯喝咖啡來進行議題設定，想凸顯「共主」或「大哥」形象定位，但侯、柯也不是省油的燈，要三人一起喝咖啡，當然難上加難。
畢竟，喝咖啡是郭台銘的提議，而郭民調支持度目前是非綠參選人中最低的，且郭沒有政黨支持，侯、柯當然深知郭邀喝咖啡是希望膨脹權力結構、主導非綠陣營，兩人又怎會配合？再來，郭現今動作頻頻，甚至被認為採取了「緊迫盯人」戰術，侯、柯除了主觀上不願意和郭碰面外，甚至可能會覺得和郭碰面會有不可測及不可控制的變數，亦即不知郭又會出什麼招數讓其尷尬或藉機消費。
而三個人也都清楚，就算一起喝咖啡，也是形式意義大於實質效果，畢竟非綠整合有非常多技術性的問題要談，沒有一樣是容易的；而三人現在更都卡在一個關鍵點，就是「都要做正的」上面，若沒有人跳脫框架、不設立場的話，勉強碰面，也會不歡而散。況且三人目前缺乏互信，對於可能改變彼此權力態勢的操作，較會採取一動不如一靜的態度，靜觀其變，除非其中有人態度明顯軟化，或是外部環境對自己極端不利，不然咖啡要喝得成，還真有懸念。
既然咖啡喝不成，非綠陣營的合縱連橫可能更形複雜。以郭董來說，他既然無法藉此操作來形塑主場優勢，便可能採取「分而治之」的策略，不論是分化侯、柯，還是分別和侯、柯試探合作可能，此為其一 ; 郭也可能藉由強勢的「鈔能力」發動宣傳戰，鋪天蓋地祭出各式文宣廣告想建構壓倒性的優勢，先聲奪人、拉高支持度並形塑「西瓜偎大邊」氛圍，此為其二。
然郭給侯、柯的壓力愈大，反而愈可能促使其二人及國、眾兩黨進行協商，就如之前所述，反而成為藍白合的「催化劑」 ; 但問題是，不斷宣示參選到底、不當副手的柯，面對有全台三分之二縣市長及壓倒性民代數量優勢的國民黨，要侯屈就副手可能性也極低，兩人到底要如何協商出成果，仍然困難重重。但可以確定的是，時間變數完全不站在非綠陣營這邊，若九月底三隻小豬仍在互相纏鬥、算計、猜忌、誰也不服誰的話，乾脆就早點洗洗睡了吧！
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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