海葵轉中颱直撲台灣！全台3水庫進入放水警戒

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目前全台水庫蓄水率皆於中高水位，就連外界關切的曾文水庫蓄水率都已回升至8成，甚至有多座水庫接近滿庫。外界關心是否有需要因颱風來襲，開始進行放水措施？先前水利署發言人已針對水庫放水措施進行回覆，他表示，水庫放水與否，都須經過精密計算，其中除了實際降雨多寡外，還需考量每日用水情形，為因應颱風侵台，每個水庫現在都設有降雨放流警戒標準。
目前全台各地有3座水庫進行放水，分別為寶山第二水庫、鯉魚潭水庫、湖山水庫，因評估集水區恐有降雨，屆時來不及作業，因此預先實施放水措施，只要經過氣象研判以及水利署評估後，水庫超過設定的警戒，將提前一小時通知下游居民離開河床，才會進一步進行放流動作。
此外，台水總經理李丁來指出，上週蘇拉颱風來襲前，台水公司即整備完成，包含淨水藥劑、油料、沉澱池清理、配水池高水位、477台發電機、60台水車、搶修開口契約及應變人力等各項防颱措施，加強各項防颱作業，應變小組自蘇拉颱風來襲前開設至今，台水持續關注海葵颱風動向，再次盤點各颱風影響區域之各項可能災害及預防對策，確保供水穩定。
台水提醒，颱風夾帶的豪雨可能造成原水濁度過高，或因停電等突發緊急狀況影響供水，為避免颱風造成生活不便，建議民眾提早儲水防颱，此外若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。
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