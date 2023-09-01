少子化怎解？郭台銘獻奇招：生一個孩子 讓你多養一隻寵物
鴻海創辦人郭台銘近日宣布參選2024大選，不過，他所提出的政見常因為內容出奇，引發關注。有民眾今（1）日在廟口開講時提問郭台銘，該如何解決少子化危機。對此郭台銘回應，未來「若生一個小孩，就能多養一隻寵物」，無論是貓或狗，他也提及，台灣到了2300年，人口自然凋零到0，所以人口是非常重要的問題，但是如果人都沒有了，這些貓狗會更可憐。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘今天行程滿檔，早上到南港參拜後，下午就趕到基隆繼續跑行程，郭今早赴中研院福德宮參拜時，會後開放現場民眾提問，有民眾認為，台灣少子化問題相當嚴重，政府卻並未創造雙贏，而是打壓幼教、保姆團體，都是為爭取年輕父母選票，未解決真正問題。
郭台銘對此侃侃而談，他指出，近日研究歐美國家少子化，確實是普遍現象，他認為，國家要有應該要有政策導引、獎勵政策，他也舉例，之前在鴻海集團時，就實施員工生一個小孩可月領1.5萬元，大家就敢生。
郭台銘也說，日前到新竹參訪保護動物協會時，了解動物也有動物的權利，動物有很好的生存權，因此可不可以「生一個孩子，我讓你多養一隻寵物，無論是貓或狗，生兩個孩子，我給你養一對」。
郭台銘認為，台灣到了2300年，人口自然凋零到0，所以人口是非常重要的問題，但是如果人都沒有了，這些貓狗會更可憐，所以他希望把這兩政策結合再一起，更強調他不是神明也不是萬能，但他曉得把想法結合起來服務人民。