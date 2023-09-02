今日來講股／AI股籌碼凌亂　分析師：關注輝達「被摸頭」後風向

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白易弘認為，如果要有比較大的機會股價再向上，可能要等8月營收公布，如果表現好，還有機會帶動AI族群再往上攻擊，但目前來看，再大幅起來的機會是不大。
再加上本周比較大的消息是，輝達釋出美國政府有意再限制美國AI晶片出口到中東國家，這部分讓一些個股可能原本預期接到的大單不見了，即便美國商務部已經澄清沒有要限制，但仍讓市場擔憂，也造成昨日AI族群偏弱，包括技嘉與廣達都有往下回落。
白易弘指出，因此可以觀察到資金從AI族群挹注到別的族群，像是PCB與CCL（銅箔基板）這禮拜就比較有表現與漲勢，資金有在輪轉，如生技、國防軍工，電子則有PCB、DRAM都有輪到，如果大盤也往上走，就代表資金是健康的輪動，不是輪跌、是輪漲，「有點像是AI成就了大家」。
白易弘表示，今年5、6、7月漲AI，其他個股都沒有漲到，8月份尤其是時序進入9月份變成AI沒漲、其他漲，若看9月份比較有機會的，可以參考軍工股，因為9月份有軍事航太展，這部分對漢翔、寶一或千附精密就有題材面可以加持，若再加上8月營收如果好的話，可以帶動軍工股漲勢。
另外，9月13日美國聯邦參議院多數黨領袖舒默將召開大型科技AI論壇，市場預估所有美國科技大廠的高層都會到場「被摸頭」，屆時可能會有政策溝通的協商，包括是否限制出口中東禁令等議題，近期中東禁令風聲就像是風向球一樣，直到9月13日美國政府與企業溝通協商後，才會有後續的結果，屆時還要再觀察是否有真正的影響。
針對下周台股展望，白易弘建議往電子上游走比較好，過往「金九銀十」有中國大陸百工百業之首房地產推新案的題材加持，但近期中國房地產暴雷，房地產弱勢也帶不動內銷，因此消費性電子如手機銷量也會受到影響，建議電子上游領域比較保險。
另外，9月中蘋果iPhone 15新機發表，對蘋概股來說短線會有成長的空間，包括Type-C族群或是鏡頭廠商，這些都有題材發酵的機會，但市場也預期，因為需求疲弱，今年蘋果手機整體銷量可能是近10年來銷量最差的一次，因此漲勢可能不會像之前「一顆蘋果救台股」那樣強勢。
白易弘預期下周台股大盤應該還是會處在區間震盪的態勢，指數看16300點到16700點之間狹幅震盪為主。至於記憶體跟被動元件這幾天漲上來，屬於落後補漲的一群，主要是因為減產使價格持穩才有題材發酵、跌深反彈，他們的狀況應該多是一根、兩根紅棒之後就會恢復平緩的狀態。
至於AI概念股，白易弘認為續抱還是要看成本在哪裡、要懂得停損，雖然AI概念股第四季可能都還有成長空間，但現股持有、持股續抱是重點，不用刻意向下攤平，因為以緯創來講，他已經月線壓下來了，再加上輝達正式邀請鴻海旗下工業富聯當供應鏈，如此將排擠到緯創的訂單，投資人要多多留意，「小心越攤，最後直接躺平」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。