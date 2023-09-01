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「台版黑暗榮耀」中市府開鍘結果出來了！豐中前學務主任停聘1年

▲人本基金會日前在記者會痛批前豐中學務主任以管教之名掩護霸凌之行。（圖／翻攝人本教育基金會臉書，2023.09.01）
▲人本基金會日前在記者會痛批前豐中學務主任以管教之名掩護霸凌之行。（圖／翻攝人本教育基金會臉書，2023.09.01）

記者顏幸如／台中報導

台中市豐原高中師對生霸凌案，校方雖查證行為屬實，但學校教評會認為屬不當管教而非霸凌，僅對前學務主任做出記過處分，引起外界議論。教育局今召開專審會，決議依《教師法》第18條教師行為違反相關法規，未達解聘之程度而有停聘之必要，將前學務主任停聘1年。  

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被稱為「台版黑暗榮耀」的豐原高中師對生霸凌案，學校應教育局要求重啟調查後，外聘的霸凌因應小組日前仍決議前教務主任「不構成霸凌」。除了蔡生父親表示將提出申復，教育局也措辭強硬表示將逕提專審會嚴審嚴議，並要求校方「將霸凌不成立的理由公開向外界說明，以示負責」。

豐原高中前學生自治會幹部認為，罵蔡生「垃圾」、「人渣」這些帶有侮辱性的言論、真正構成霸凌行為的行為人，是主任教官與校安人員，而非學務主任，但外界似乎把矛頭都對準學務主任。蔡生爸爸則向《NOWnews》記者表示，學務主任罔顧兒子已經在看心理醫師、輔導室積極進行心理諮商的事實，堅持拿出自願休學單，是壓垮兒子、導致他輕生的最後一根稻草。

▲蔡生父親認為，學務主任堅持拿出自願休學單，是壓垮兒子的最後一根稻草。（圖／翻攝台灣青年民主協會臉書，2023.09.01）
▲蔡生父親認為，學務主任堅持拿出自願休學單，是壓垮兒子的最後一根稻草。（圖／翻攝台灣青年民主協會臉書，2023.09.01）
豐原高中校長廖敏樂表示，經過調查後，主任教官霸凌不成立，但確實有不當管教，教育局建議記兩支過以上，並往上呈報教育部裁處；至於學務主任部分，已被記一支過。

教育局表示，今天的專審會，當事人由律師陪同與會，充分表達意見，陳述自我主張或補充相關資訊提供委員參考；當事人離場後，出席委員就法規面、制度面、程序面交換意見，經2/3以上委員審議通過，對前學務主任處以停聘1年處分。 

至於主任教官，因不具教師身分，教育局已依據學校函報調查報告結果，召開人評會審理，並決議對主任教官記過2次處分，並已報中央權責機關核定。有關學務創新人員，學校依據調查報告及其處置建議記過1次，據了解學務創新人員已申請離職。

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