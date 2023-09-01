「台版黑暗榮耀」中市府開鍘結果出來了！豐中前學務主任停聘1年

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豐原高中前學生自治會幹部認為，罵蔡生「垃圾」、「人渣」這些帶有侮辱性的言論、真正構成霸凌行為的行為人，是主任教官與校安人員，而非學務主任，但外界似乎把矛頭都對準學務主任。蔡生爸爸則向《NOWnews》記者表示，學務主任罔顧兒子已經在看心理醫師、輔導室積極進行心理諮商的事實，堅持拿出自願休學單，是壓垮兒子、導致他輕生的最後一根稻草。
豐原高中校長廖敏樂表示，經過調查後，主任教官霸凌不成立，但確實有不當管教，教育局建議記兩支過以上，並往上呈報教育部裁處；至於學務主任部分，已被記一支過。
教育局表示，今天的專審會，當事人由律師陪同與會，充分表達意見，陳述自我主張或補充相關資訊提供委員參考；當事人離場後，出席委員就法規面、制度面、程序面交換意見，經2/3以上委員審議通過，對前學務主任處以停聘1年處分。
至於主任教官，因不具教師身分，教育局已依據學校函報調查報告結果，召開人評會審理，並決議對主任教官記過2次處分，並已報中央權責機關核定。有關學務創新人員，學校依據調查報告及其處置建議記過1次，據了解學務創新人員已申請離職。
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