25%工作將被AI取代！陽明交大開課　教學生用ChatGPT寫法律文件

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施明遠說，「運用AI的法律寫作：技巧、策略與工具」這門課，將讓學生學習如何在法律寫作的過程中，合理使用AI的輔助；AI在法律寫作與研究中的角色日益重要，這門課除了ChatGPT外，也會讓學生熟悉Bing AI, Google's Bard, and Anthropic's Claude等生成式AI工具在法律領域的應用。
施明遠表示，在法律訴訟中，律師團經常需要花費大量時間分析案例、研究判例、閱讀大量資料，AI的興起可能改變這種趨勢，讓訴訟中的律師人力更為精簡；對於一般民眾而言，也更容易獲得法律諮詢，這些轉變都有可能衝擊法律實務以及律師這個職業，連帶影響大學端律師的養成。
他指出，法律最終結果通常以文字的形式來表現，AI在撰寫法律文件、資料整理與訴訟準備上具有優勢，很多法律事務所已經導入AI工具，律師與其他職業一樣，如果不善用科技很快就會被取代，但現階段AI的優勢是文字與資料，在法律研究上還是要特別小心生成式AI的正確性，例如美國曾有律師使用ChatGPT準備法院文件的例子，結果ChatGPT提供的案例都是假的，該律師因此受到倫理懲戒。所以，法律系學生仍必須要在法律寫作中負責，具備批判性的思維並以符合倫理的方式使用AI。
陽明交大科技法律學院長陳鋕雄表示，提供學生足夠的知識，以因應法律人實務上的需求，是法學院的重要教育任務；AI在西方國家已造成法律業史無前例的變化，法學院要協助法律人作好準備。在陽明交大充分的人工智慧研究能量下，科法學院開設多門AI相關課程，近幾年學生組隊參與法律科技黑客松競賽，也獲得不錯成績，運用AI協助寫作課程，是科法學院發展AI研究的指標性課程。