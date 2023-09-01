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快訊／海葵颱風20:30發海警！全台迎接暴雨開轟　影響最劇時間曝

▲海葵颱風確認登陸台灣，將於今（1）日20時30分發布第11號颱風海上颱風警報，週日至週一受颱風影響，將迎接猛烈雨勢。（圖／中央氣象局）
▲海葵颱風確認登陸台灣，將於今（1）日20時30分發布第11號颱風海上颱風警報，週日至週一受颱風影響，將迎接猛烈雨勢。（圖／中央氣象局）

記者鍾怡婷/綜合報導

海葵中颱將破除台灣4年無颱風登陸的紀錄！中央氣象局稍早宣布若第11號颱風（海葵）行徑無特殊變化，將於今（1）日20時30分發布第11號颱風海上颱風警報。預估週六（2日）早上清晨至上午發布陸警，中心登陸台灣估在3日早上接觸陸地，高機率在宜蘭、花蓮登陸，不過路徑仍持續南修，北北基宜蘭花蓮周六開始有雨勢，週日全台有雨，中南部山區有大雨機率，是海葵影響最劇烈的時間點。氣象粉專則示警，海葵登陸後可能出現不規則的轉圈。

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海葵颱風將於今（1）日20時30分發布海上警報，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，海葵中颱確認會登陸台灣，週六清晨至上午有發布陸警機會，週日上午颱風中心登陸台灣，預估會在宜蘭、花蓮交界處附近觸陸，不過由於路徑持續往南修，也不排除從台東登陸機會。

週六颱風逐漸靠近，北部宜蘭花東一早就開始下雨，越晚雨勢越明顯；到了週日颱風中心登陸，是影響最劇烈的時間點，全台都有風雨，北部、東半部和中南部山區風雨明顯，提醒民眾外出需要特別留意。

▲海葵颱風將發海陸警，未來降雨趨勢一圖秒懂，周一颱風假仍有機會！（圖／中央氣象局）
▲海葵颱風將發海陸警，未來降雨趨勢一圖秒懂，周一颱風假仍有機會！（圖／中央氣象局）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」説明，海葵颱風在週日（3日）凌晨，抵達宜花近海，清晨左右登陸，此時必須注意颱風與中央山脈的互動，可能出現不規則的轉圈，若海葵順利翻山越嶺，夜晚將於中部出海，進入台灣海峽。

週日（3四）至周一（4日）清晨，海葵位於台灣上空，北部、宜花強風大雨；中部、南部等到颱風中午翻越中央山脈後，風雨也會快速增強。西南沿海注意海水倒灌。

▲海葵已為中度颱風，自宜蘭、花東地區登陸機會高。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
▲海葵已為中度颱風，自宜蘭、花東地區登陸機會高。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

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