U18世界盃青棒錦標賽　台中洲際登場

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盧秀燕說，台中獲世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」美譽，近年市府積極推展棒球運動，多項賽事擇定洲際舉辦，包含吸引全球棒壇矚目的2023世界棒球經典賽，賽事期間逾10萬人湧入成功帶動棒球熱潮，另也舉辦2019年亞錦賽、世界12強棒球錦標賽、U23世界盃棒球錦標賽等多項國際指標性重要賽事。
盧秀燕也說，此次台中市又再度承辦U18世界盃青棒錦標賽，除了讓世界看見台灣、看見台中，以賽事帶動城市經濟發展之外，更重要的是，市府會做選手們的強力後盾，她今日也特別代表市府來勉勵，期盼選手們在總教練的帶領下再創佳績。
中華隊總教練吳柏宏表示，感謝台中市政府讓他們得以使用如此優質、漂亮的場地，在此比賽是一件很幸福的事，也期許中華隊在此次U18青棒錦標賽中，可以順利奪冠。
中華民國棒球協會秘書長林宗成指出，今日代表辜仲諒理事長出席，非常感謝盧市長對於棒球運動的支持，尤其自2006年洲際盃舉辦時，盧市長擔任立法委員時極力爭取洲際棒球場的建設，近年對於台中棒球更積極投入，在大家的支持下，期盼中華隊在本屆賽事有亮眼的表現。
運動局長李昱叡表示，台中洲際棒球場更於經典賽期間獲得美國大聯盟官網讚揚，是國內首屈一指的棒球場地；此外，台中市也榮獲遠見雜誌運動城市調查評比榮登六都排名第２，創下有目共睹的運動成績，全面帶動城市運動風氣。
運動局說，此屆U18世界盃棒球賽區分2個預賽組別，中華隊屬A組，與澳洲、捷克、韓國、墨西哥及波多黎同組，各組將取前三名進行超級循環賽，A組隊伍預賽在台中洲際棒球場、台體大棒球場及天母棒球場舉行，中華隊自9月2日至5日在洲際球場依序出戰韓國、墨西哥、捷克及波多黎各；B組隊伍則有西班牙、日本、荷蘭、巴拿馬、美國及委內瑞拉，將於天母棒球場登場。