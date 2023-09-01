Tesla Model 3改款！續航力提升11%、內外皆小改 售價約114萬
經過 6 年，特斯拉 Model 3 終於改款，海外特斯拉Tesla於台灣時間9月1日釋出小改款Model 3，外觀、內裝都給人煥然一新的新鮮感，重點透過電池技術優化，續航力提升更會跑。中國開價目前是25.99 萬人民幣，約是台幣114萬，初估最快今年第四季就能交車。
記者葉盛耀/綜合報導
新版的Model 3 在中國被稱為Model 3 煥新版，在外觀設計上，改良了空氣動力表現，使得新版 Model 3 標準續航版里程可以來到 554 公里（WLTP 標準），而長續航版則是 678 公里，相比舊版本幾乎增加了11%。外形也變得更加流線化，車長增加來到4,720mm、寬 2,089mm、高度縮減來到1,441mm，外觀更新重點在於全新的車頭、尾燈設計。車室也強化隔音，針對車窗玻璃、懸吊進行調整，精進行車間的舒適感與寧靜度。
內裝也多了一些新配備。維持15.4吋中控螢幕，不過外緣螢幕邊框縮小，螢幕看起來有視覺放大效果，座椅增加通風功能，可透過手機 App 控制座椅通風功能或讓系統根據溫度自動調節風量，使乘坐更舒適。並升級音響系統與環艙氣氛燈，實用度與質感都同時提升了不少。
新款 Model 3 提供 5 種顏色選項，分別為：純黑、珍珠白、深海藍、星空灰以及新款 Model S、X 的烈焰紅；其中歐洲市場標配白色、而中國市場則標配黑色。新版本預計最快初估第四季於歐洲交車，中國方面或許會更早，台灣則要等到美國開始生產，才知道有沒有機會。