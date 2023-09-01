復刻36年前播報新聞甜美模樣　盧秀燕羞喊：我自己都不敢看

死了一個高中生後霸凌師長停聘1年　人本諷：搞留職停薪避風頭

▲人本基金會日前陪同家長開記者會，痛批前豐中學務主任以管教之名掩護霸凌之行。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.01）
▲人本基金會日前陪同家長開記者會，痛批前豐中學務主任以管教之名掩護霸凌之行。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.01）

記者顏幸如／台中報導

台中市豐原高中師對生霸凌案，教育局表示要嚴審嚴辦，今召開專審會決議將前學務主任停聘1年。人本文教基金會諷刺，台中市政府先後由市長盧秀燕、副市長王育敏背書，大張旗鼓向媒體表示要接手，最後「弄個留職停薪一年」避風頭，等到人民淡忘。教育弊端依然如故，不動如山。人本基金會強調，關鍵在豐原高中盛行用記過、搜身、恐嚇、威脅、歧視辱罵的方式對待學生，難道教育局不用檢視嗎？

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被稱為「台版黑暗榮耀」的豐原高中師對生霸凌案，教育局今召開專審會，決議依《教師法》第18條教師行為違反相關法規，未達解聘之程度而有停聘之必要，將前學務主任停聘1年。教育局並要求學校徹底檢討教評會召開、審議或決議程序，提升所屬有關知能，避免造成決議「出於錯誤之事實認定」、「有違一般公認之價值判斷標準」、「法律概念與事實關係間之涵攝明顯錯誤」、「違背解釋法則」等有欠妥適而有違法之虞。

▲人本基金會揭露部份調查報告內容，質疑師長不時對甲方惡意的攔查，不該被美化為合理管教。（圖／翻攝人本教育基金會臉書，2023.09.01）
▲人本基金會揭露部份調查報告內容，質疑師長不時對甲方惡意的攔查，不該被美化為合理管教。（圖／翻攝人本教育基金會臉書，2023.09.01）
對於專審會的結論，人本教育基金會台中辦公強烈不滿。基金會表示，該案揭發之初，先有市長盧秀說要「嚴審嚴辦」，昨由副市長王育敏對二度調查結果「相當離譜、不能接受」，還大張旗鼓在媒體面前表示要接手，「結果弄個留職停薪一年」？市府只會嘴巴上大聲嚷嚷，實際上卻是讓違法、欺壓學生的人避風頭一年，等人民淡忘，教育弊端依然如故，不動如山。

人本基金會要求教育局解釋，為什麼是停聘一年而非解聘一年？停聘一年，一年後學務主任仍可捲土重來；若是解聘一年，他必須重新跟其他優秀老師們一起甄試。人本質疑，為什麼不讓教育現場檢視學務主任是否已改善、是否已有資格擔任教師的機會？此舉無異於指示校方，一年之後一切如故、可以重新開始。

人本基金會指出，教育局要求學校徹底檢討，但重點遠不只是教評會召開、審議或決議程序，關鍵在「為什麼豐原高中盛行用記過、搜身、恐嚇、威脅、歧視辱罵的方式對待學生」，霸凌調查報告指蔡生面對的上述行為，都不是只針對蔡生，所以不成立，那不就同時證明，這種行為在豐中很盛行，難道教育局不用檢視嗎？

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