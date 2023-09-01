死了一個高中生後霸凌師長停聘1年　人本諷：搞留職停薪避風頭

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於專審會的結論，人本教育基金會台中辦公強烈不滿。基金會表示，該案揭發之初，先有市長盧秀說要「嚴審嚴辦」，昨由副市長王育敏對二度調查結果「相當離譜、不能接受」，還大張旗鼓在媒體面前表示要接手，「結果弄個留職停薪一年」？市府只會嘴巴上大聲嚷嚷，實際上卻是讓違法、欺壓學生的人避風頭一年，等人民淡忘，教育弊端依然如故，不動如山。
人本基金會要求教育局解釋，為什麼是停聘一年而非解聘一年？停聘一年，一年後學務主任仍可捲土重來；若是解聘一年，他必須重新跟其他優秀老師們一起甄試。人本質疑，為什麼不讓教育現場檢視學務主任是否已改善、是否已有資格擔任教師的機會？此舉無異於指示校方，一年之後一切如故、可以重新開始。
人本基金會指出，教育局要求學校徹底檢討，但重點遠不只是教評會召開、審議或決議程序，關鍵在「為什麼豐原高中盛行用記過、搜身、恐嚇、威脅、歧視辱罵的方式對待學生」，霸凌調查報告指蔡生面對的上述行為，都不是只針對蔡生，所以不成立，那不就同時證明，這種行為在豐中很盛行，難道教育局不用檢視嗎？
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995