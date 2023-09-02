把關民生用水　中市河川水質監測結果報你知

我是廣告 請繼續往下閱讀
環保局說，在9條主要河川、21條區域排水設置49處水質監測站，每月會監測水溫、pH、導電度、溶氧、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、大腸桿菌群、氨氮、總磷共10個項目，在每一季的時候會再增加總氮、硝酸鹽氮、重金屬(鉻、六價鉻、鎳、銅、鉛、鎘、鋅、錳)等共10個項目；市民朋友可透過台中市環境保護局網站之選單點選「環境品質監測」-「環境水體監測-河川水質資訊」查詢，即刻掌握中市河川、區域排水目前最新公布水質資料情形，也可知道歷史水質監測資料。
環保局長陳宏益表示，環保局每月不間斷地監測河川、區域排水水質逾13年，為建立水環境長期水質背景資料，提供每個污染防治政策的驗證與推行依據，期望透過河川水質監測結果公開透明，建立市民朋友對保護水資源的關注，打造清澈乾淨的河川，更優質的水環境。
環保局提醒，造成河川污染的原因以人為因素為主要原因，其污染來源可分為生活污水、事業廢水及畜牧廢水，其中又以生活污水(包括洗衣水、廚房用水及衛浴用水等)造成的污染比例較高，呼籲民眾養成自主習慣，透過在日常生活中做到生活污水源頭減污行動，降低水體環境的污染負荷，落實聯合國SDGs永續發展目標「SDGs 6淨水與衛生」，一同努力維護水源品質及水體環境。