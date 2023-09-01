郭台銘政見一次看！發電要各縣市蓋小核電廠 催生鼓勵多養毛小孩
鴻海創辦人郭台銘從還沒宣布獨立參選時，就不間斷的拋出政見，也曾指出，若當選總統將推新十大建設為台灣拚經濟，在推出政見的同時，郭也不忘痛批其他對手都不提政見對決，對此，《NOWnews今日新聞》盤點郭台銘近期提出的政見，橫跨經濟、內政、科技、能源等面向，提供給讀者檢視。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘提出，要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和中國大陸重新展開談判，並以金門作為兩岸新的常設談判地點，為台海帶來未來50年和平，不讓台灣成為下一個烏克蘭。
郭台銘提出，讓台灣從明年起會計年度的經濟成長率超過一倍，發展科技和經濟，讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。
郭台銘提出，將建構完整的興利除弊制度，打造最廉能的政府；讓健保基金不會破產，政府會加強補助、充實健保財務，醫界得到公平的報酬，不會血汗過勞，民眾看病也得到更好的待遇和支付。
至於少子化，郭台銘提出，0到6歲孩子國家養，還聲稱「生一個孩子，我讓你多養一隻寵物」，對於長者方面，還要讓老人排富後每個月享有1萬5000元生活津貼。
針對體育方面，郭台銘則提出3項重點，一為，3到8歲兒童，發放體育運動禮金、9歲至18歲學生，發放體育賽事禮金。二則是，修改過時法令規章，擴大租稅減免，培養企業培育選手經營球隊。最後，充實體育館設備，提供運動選手職涯規劃，中央編預算，讓運動成為人民生活一部分，讓所有運動員無後顧之憂為國爭光。
郭台銘提出，要把關渡平原打造成「AI科技谷」，還說用OpenAI匯集所有民意，提出解決方案，找出國家未來途徑，並以此準備治國方針。
郭台銘曾提出，每個縣市蓋一個小型核電廠，也認為應該落實公民投票以核養綠，跟日本一樣恢復使用核能，讓核三延役，爭取核一及核二在最短時間重啟運轉，也曾表態力挺重啟核四。