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「閱讀處方箋」徜徉書海　非藥物治療也能延緩失智

▲「閱讀處方箋」徜徉書海　非藥物治療也能延緩失智
▲「閱讀處方箋」徜徉書海　非藥物治療也能延緩失智

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】世界衛生組織（WHO）全球失智症報告指出，全球平均每3秒鐘就新增1名失智症患者！隨著高齡化社會浪潮襲來，失智症成為全球性挑戰。台北市立圖書館與台北市立聯合醫院首創「失智症閱讀處方箋」，由北市聯醫和平婦幼院區神經內科主任劉建良導照護相關書籍，以圖書館豐富的館藏資源，提供失智症家庭學習失智症照護技巧與知識，6、7月共辦理2期讀書會，整體滿意度達99.3%。

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台灣失智症人口比例逐年攀升，根據2011-2012年台灣失智症盛行率調查顯示，失智症患者佔了65歲以上老年人口8%。[i]現在台灣失智症人口大約為31萬，推估到2050年可能攀升至80幾萬，甚至百萬人口。

衛生福利部以「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，致力打造失智症的友善社會，國民健康署也推動「失智友善社區」，讓失智者及其照顧者，能獲得支持性服務及促進社會參與。

非藥物治療是首選　閱讀處方箋三大主題

失智症照護是一條漫長的路，照顧者面臨許多照護壓力，失智者也可能抗拒照護。劉建良表示，失智症照護除了藥物治療，非藥物治療更是首選，與社群互動對於失智程度的延緩有助益。「非藥物治療處方」中的「社會處方」包括參觀博物館、走訪步道等等，屬於多元介入治療方式，在國外已行之有年，無論是失智症、慢性病或一般銀髮族都適用。

近年國內各地藝文場館陸續響應推廣提供失智友善服務，讓失智症家庭能自在安心的參與藝文活動。北市聯醫逐年推動超過10項社會處方箋，與不同的博物館及各種友善組織合作，今年更擴展失智者處方箋到臺北市立圖書館，共同推出「閱讀處方箋」。透過辦理讀書會與線上書展，將圖書館藏書與影音等豐富資源，介紹失智症家庭活用圖書館資源，讓照顧者能透過閱讀書籍，學習失智症照護技巧與知識，藉由參與圖書館提供的各項活動，幫助照顧者減輕負荷，這也是全臺首創的失智症閱讀處方箋。

１辦理讀書會

推薦家屬閱讀一本照護失智症的書籍，經由專業醫療人員的帶領，一同分享心得，並解答遇到的疑惑。6、7月共辦理2期讀書會，整體滿意度達99.3%，預計於9月舉辦第3期讀書會。

２推薦失智症照護好書閱讀書單

北市圖線上策展一系列由醫護人員精心挑選的失智症照護好書，同時透過北市聯醫的宣傳推廣，讓更多失智症家庭以及民眾取用圖書館資源。

２辦理圖書館志工失智症教育訓練

透過初階和進階的失智症教育課程，讓志工從認識失智症到實際與失智者接觸，更好理解與失智症患者溝通的STEEP技巧。

S：微笑smile

T：謝謝thanks

E：眼神接觸eye contact

E：擁抱當下embracing the moment

P：耐心patience

台北市立圖書館表示，辦理閱讀處方箋的主題活動，營造失智症患者及家屬交流與分享的平台，不僅與他人交流經驗，更可以獲得心靈的共鳴和情感的支持；攜手北市聯醫的專業醫護人員，為失智症家庭提供更深入的專業知識和建議；辦理志工教育訓練，提升服務失智症讀者知能。北市圖透過與北市聯醫的跨界合作，共同為打造溫暖關懷、支持包容的友善失智環境努力。

第一期好書推薦

西出陽關：無故人的失智歲月

你忘了我，但我永遠記得你：以友善尊嚴方式照護失智症親友

當爸媽變成小孩：全方位照顧失智長輩

牽爸媽的手：自在到老的待辦事項

失智症的我想告訴你們的事

與失智共舞：照護失智症患者的漫漫長路

失智症照護的創意溝通工具

守著記憶守著你：失智症照護全書

漫話失智症

面對失智者的零距離溝通術：你只是不懂他的心


第二期好書推薦

改善失智症的八大法則

失智症患者的心理與因應

開始忘東忘西的人生

失智症照護指南

不孤單的照護: 專業人員經驗與智慧輔助，

從容面對居家失智照護

陪伴失智媽媽55則照護筆記

媽媽，對不起: 獨身中年大叔的照護奮鬥記

即使忘了全世界，還是愛著你

因為愛，所以看見: 從失智到高齡退化照

護，學習以勇氣面對

禮物: 與失智共舞的3600個日子


第三期好書推薦

當你漸漸忘了我

全彩圖解失智症保健事典

雄溫暖,心照顧

輕鬆照顧失智長輩

爸媽真的失智了嗎？

談病說痛：

在受苦經驗中看見療癒

人性照護法入門

竹內失智症照護指南

當忘記成為現實:

失智照護筆記

失智症整合照護手冊

照護的本質


 
[i] file:///C:/Users/user/Downloads/%E5%A4%B1%E6%99%BA%E7%97%87%E8%A8%BA%E7%99%82%E6%89%8B%E5%86%8A1060223.pdf



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59055

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