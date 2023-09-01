▲「閱讀處方箋」徜徉書海　非藥物治療也能延緩失智

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衛生福利部以「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，致力打造失智症的友善社會，國民健康署也推動「失智友善社區」，讓失智者及其照顧者，能獲得支持性服務及促進社會參與。
非藥物治療是首選 閱讀處方箋三大主題失智症照護是一條漫長的路，照顧者面臨許多照護壓力，失智者也可能抗拒照護。劉建良表示，失智症照護除了藥物治療，非藥物治療更是首選，與社群互動對於失智程度的延緩有助益。「非藥物治療處方」中的「社會處方」包括參觀博物館、走訪步道等等，屬於多元介入治療方式，在國外已行之有年，無論是失智症、慢性病或一般銀髮族都適用。
近年國內各地藝文場館陸續響應推廣提供失智友善服務，讓失智症家庭能自在安心的參與藝文活動。北市聯醫逐年推動超過10項社會處方箋，與不同的博物館及各種友善組織合作，今年更擴展失智者處方箋到臺北市立圖書館，共同推出「閱讀處方箋」。透過辦理讀書會與線上書展，將圖書館藏書與影音等豐富資源，介紹失智症家庭活用圖書館資源，讓照顧者能透過閱讀書籍，學習失智症照護技巧與知識，藉由參與圖書館提供的各項活動，幫助照顧者減輕負荷，這也是全臺首創的失智症閱讀處方箋。
１辦理讀書會推薦家屬閱讀一本照護失智症的書籍，經由專業醫療人員的帶領，一同分享心得，並解答遇到的疑惑。6、7月共辦理2期讀書會，整體滿意度達99.3%，預計於9月舉辦第3期讀書會。
２推薦失智症照護好書閱讀書單北市圖線上策展一系列由醫護人員精心挑選的失智症照護好書，同時透過北市聯醫的宣傳推廣，讓更多失智症家庭以及民眾取用圖書館資源。
２辦理圖書館志工失智症教育訓練透過初階和進階的失智症教育課程，讓志工從認識失智症到實際與失智者接觸，更好理解與失智症患者溝通的STEEP技巧。
S：微笑smile
T：謝謝thanks
E：眼神接觸eye contact
E：擁抱當下embracing the moment
P：耐心patience
台北市立圖書館表示，辦理閱讀處方箋的主題活動，營造失智症患者及家屬交流與分享的平台，不僅與他人交流經驗，更可以獲得心靈的共鳴和情感的支持；攜手北市聯醫的專業醫護人員，為失智症家庭提供更深入的專業知識和建議；辦理志工教育訓練，提升服務失智症讀者知能。北市圖透過與北市聯醫的跨界合作，共同為打造溫暖關懷、支持包容的友善失智環境努力。
第一期好書推薦
西出陽關：無故人的失智歲月
你忘了我，但我永遠記得你：以友善尊嚴方式照護失智症親友
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與失智共舞：照護失智症患者的漫漫長路
失智症照護的創意溝通工具
守著記憶守著你：失智症照護全書
漫話失智症
面對失智者的零距離溝通術：你只是不懂他的心
第二期好書推薦
改善失智症的八大法則
失智症患者的心理與因應
開始忘東忘西的人生
失智症照護指南
不孤單的照護: 專業人員經驗與智慧輔助，
從容面對居家失智照護
陪伴失智媽媽55則照護筆記
媽媽，對不起: 獨身中年大叔的照護奮鬥記
即使忘了全世界，還是愛著你
因為愛，所以看見: 從失智到高齡退化照
護，學習以勇氣面對
禮物: 與失智共舞的3600個日子
第三期好書推薦
當你漸漸忘了我
全彩圖解失智症保健事典
雄溫暖,心照顧
輕鬆照顧失智長輩
爸媽真的失智了嗎？
談病說痛：
在受苦經驗中看見療癒
人性照護法入門
竹內失智症照護指南
當忘記成為現實:
失智照護筆記
失智症整合照護手冊
照護的本質
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59055
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