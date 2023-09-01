Sony Xperia 5 V小旗艦「5大功能」一次看！剪片免求人1分鐘完工

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Xperia 5 V承襲年度旗艦級機Xperia 1 V搭載最新Exmor T for mobile感光元件，可以在小手機上也能有高規的拍攝體驗。雙1200萬畫素鏡頭，涵蓋16mm、24mm及48mm等3焦段。感光元件原始畫素4800萬畫素，透過像素合併技術，提供1200萬畫素拍照能力，當放大至48mm時，透過雙層感光元件技術，提供等同於2倍的光學焦段，
📍內建影音剪輯，1分鐘產片
內建全新具備自動剪輯功能的Video Creator 影片製作器，只要在設定影片長度後挑選照片、影片及音樂，大約1分鐘的時間就能快速出片，還可再依據需求手動調整各項影片設定，像是加入不同色調濾鏡或喜愛的音樂。
📍小螢幕，規格頂
配置6.1吋 HDR OLED 120Hz螢幕更新率，整合Sony BRAVIA 顯示技術的高畫質處理器 X1 for mobile ，提高螢幕品質。配置高通8 Gen 2處理器，5,000mAh電池容量，續航力的部分藉由獨特省電技術可較前代機種減少20%的耗電量，維持一整天的使用量。
📍遊戲體驗再升級
Xperia 5 V搭載高通Snapdragon 8 Gen 2處理器及Elite Gaming，確保穩定的遊戲體驗，搭配遊戲增強器Game Enhancer讓遊戲過程更加流暢，除了全新加入主題色彩，並維持多項遊戲功能設計，包括遊戲效能模式、遊戲勿擾設定、深色背景強化、音訊等化器及語音聊天麥克風等功能，並支援螢幕錄製功能，輕鬆就能進行YouTube直播。
📍外型、配件
維持可單手握持的細窄設計，相機邊框採用與背蓋色彩相配設計，新機共推出哇酷黑、哇酷白及哇酷藍三色。搭配Xperia 5 V同步發行可加購的專用保護殼（XQZ-CBDE），背蓋設有隱藏支架，方便立在桌上使用。