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Sony Xperia 5 V小旗艦「5大功能」一次看！剪片免求人1分鐘完工

▲Sony今（1）日發表了最新小螢幕旗艦機Xperia 5 V，大幅強化拍攝功能，售價3萬2990元。（圖／記者周淑萍攝）
▲Sony今（1）日發表了最新小螢幕旗艦機Xperia 5 V，大幅強化拍攝功能，售價3萬2990元。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

搶在iPhone 15發表前，Sony今（1）日發表了最新小螢幕旗艦機Xperia 5 V，大幅強化拍攝功能，搭載旗艦級雙層式架構 CMOS 感光元件Exmor T for mobile、全新進階人像散景，且全新的Video Creator影片製作器功能，助攻影片生成，1分鐘即可完工。Xperia 5 V 8＋256GB，售價3萬2990元，9月4日~9月10日預購加贈2000元配件購物金。快速整理五大亮點，一次看完新機特色。

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📍雙鏡涵蓋3焦段

Xperia 5 V承襲年度旗艦級機Xperia 1 V搭載最新Exmor T for mobile感光元件，可以在小手機上也能有高規的拍攝體驗。雙1200萬畫素鏡頭，涵蓋16mm、24mm及48mm等3焦段。感光元件原始畫素4800萬畫素，透過像素合併技術，提供1200萬畫素拍照能力，當放大至48mm時，透過雙層感光元件技術，提供等同於2倍的光學焦段，

▲Sony Xperia 5 V。（圖／周淑萍攝）
▲Sony Xperia 5 V 搭載雙1200萬畫素鏡頭，涵蓋16mm、24mm及48mm等3焦段。（圖／周淑萍攝）
📍內建影音剪輯，1分鐘產片

內建全新具備自動剪輯功能的Video Creator 影片製作器，只要在設定影片長度後挑選照片、影片及音樂，大約1分鐘的時間就能快速出片，還可再依據需求手動調整各項影片設定，像是加入不同色調濾鏡或喜愛的音樂。

▲Sony Xperia 5 V。（圖／官方提供）
▲Sony Xperia 5 V 內建Video Creator 影片製作器，只要在設定影片長度後挑選照片、影片及音樂，大約1分鐘的時間就能快速出片。（圖／官方提供）
📍小螢幕，規格頂

配置6.1吋 HDR OLED 120Hz螢幕更新率，整合Sony BRAVIA 顯示技術的高畫質處理器 X1 for mobile ，提高螢幕品質。配置高通8 Gen 2處理器，5,000mAh電池容量，續航力的部分藉由獨特省電技術可較前代機種減少20%的耗電量，維持一整天的使用量。

▲Sony Xperia 5 V。（圖／周淑萍攝）
▲Sony Xperia 5 V 配置6.1吋 HDR OLED 120Hz螢幕更新率，整合Sony BRAVIA 顯示技術的高畫質處理器 X1 for mobile ，提高螢幕品質。（圖／周淑萍攝）
📍遊戲體驗再升級

Xperia 5 V搭載高通Snapdragon 8 Gen 2處理器及Elite Gaming，確保穩定的遊戲體驗，搭配遊戲增強器Game Enhancer讓遊戲過程更加流暢，除了全新加入主題色彩，並維持多項遊戲功能設計，包括遊戲效能模式、遊戲勿擾設定、深色背景強化、音訊等化器及語音聊天麥克風等功能，並支援螢幕錄製功能，輕鬆就能進行YouTube直播。

▲Sony Xperia 5 V。（圖／周淑萍攝）
▲Sony Xperia 5 V 側邊有音量鍵、電源鍵和拍照快捷鍵。（圖／周淑萍攝）
📍外型、配件

維持可單手握持的細窄設計，相機邊框採用與背蓋色彩相配設計，新機共推出哇酷黑、哇酷白及哇酷藍三色。搭配Xperia 5 V同步發行可加購的專用保護殼（XQZ-CBDE），背蓋設有隱藏支架，方便立在桌上使用。
 

▲Sony Xperia 5 V。（圖／周淑萍攝）
▲Sony Xperia 5 V 新機共推出哇酷黑、哇酷白及哇酷藍三色。（圖／周淑萍攝）

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