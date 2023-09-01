太魯閣號事故列車再發現疑似遺骸　黃珊珊：這就是所謂改革決心？

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黃珊珊提到，正好1年前左右的中秋連假，台鐵發生史上最長時間的故障，員林至花壇路段因計軸器、電纜出狀況，導致柵欄、號誌異常，維修期間超過70小時，修了又修，維護員工束手無策，還找來退休老員工及外部專家協助，台鐵的問題在哪？政府還是看不見。
黃珊珊指出，2年多過去，前交通部長林佳龍因太魯閣號事故下台，當時交通部同仁「歡送」他的場面讓許多人看了都非常氣憤，如今卻發生疑似還有罹難者遺物、遺骸出現在事故現場的荒謬情況，「根本是再一次地在罹難者家屬的傷口上灑鹽！」她質疑，民進黨政府的改革決心在哪？台鐵的改革又進度在哪？
黃珊珊表示，2024年台鐵就要國營公司化，由政府獨資經營，但全民最關注的「安全」準備好了嗎？台灣人民想要的，只不過是能安全、平安的回家，「台鐵一天不改頭換面，台灣人民就多一天的搭乘風險，民進黨政府還要讓我們等多久？」
民眾黨立委陳琬惠質疑，面對這樣的大事故，應該要好好的鑑定調查事故殘骸與各項線索，不僅僅是給受害者及家屬一個交代，也是為了釐清問題，才能好好檢討改善。如今在日本鐵道安全專家來訪時，發生這樣的憾事，是不是證明，執政團隊凡是看風向，風向一過就忽略問題，得過且過。
陳琬惠表示，當時發生問題後，蔡英文表示「我們責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心」、「改革台鐵，勢在必行」。這次的事件卻是連事故車廂內部都沒有好好鑑定檢查，她質疑「這就是蔡英文說的改革嗎？」
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