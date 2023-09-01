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太魯閣號事故列車再發現疑似遺骸　黃珊珊：這就是所謂改革決心？

▲台鐵太魯閣列車於2021年4月2日發生施工廠商的大貨車掉落於鐵軌上，導致列車與大貨車發生碰撞，釀成49人死亡、200餘人受傷。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲台鐵太魯閣列車於2021年4月2日發生施工廠商的大貨車掉落於鐵軌上，導致列車與大貨車發生碰撞，釀成49人死亡、200餘人受傷。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

台鐵太魯閣列車於2021年4月2日發生施工廠商的大貨車掉落於鐵軌上，導致列車與大貨車發生碰撞，釀成49人死亡、200餘人受傷的重大事故。交通部昨日邀請日本鐵道專家，前往台鐵富岡基地，了解太魯閣事件後台鐵的改善措施，竟然在太魯閣號事故發生後的883天後，在車廂內發現頭蓋骨。鐵路警察今（1）日復勘後，又發現4塊疑似遺骸。對此，前台北市副市長黃珊珊質疑「這就是所謂改革的決心？」

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黃珊珊在臉書發文表示，2年多前，太魯閣號發生死傷慘重的嚴重事故，總統蔡英文當時說，改革台鐵政府責無旁貸，請大家「不必懷疑政府改革的決心」，但接連兩天都在事故現場發現疑似罹難者遺骸，「請問，這就是所謂改革的決心？」

黃珊珊提到，正好1年前左右的中秋連假，台鐵發生史上最長時間的故障，員林至花壇路段因計軸器、電纜出狀況，導致柵欄、號誌異常，維修期間超過70小時，修了又修，維護員工束手無策，還找來退休老員工及外部專家協助，台鐵的問題在哪？政府還是看不見。

黃珊珊指出，2年多過去，前交通部長林佳龍因太魯閣號事故下台，當時交通部同仁「歡送」他的場面讓許多人看了都非常氣憤，如今卻發生疑似還有罹難者遺物、遺骸出現在事故現場的荒謬情況，「根本是再一次地在罹難者家屬的傷口上灑鹽！」她質疑，民進黨政府的改革決心在哪？台鐵的改革又進度在哪？

黃珊珊表示，2024年台鐵就要國營公司化，由政府獨資經營，但全民最關注的「安全」準備好了嗎？台灣人民想要的，只不過是能安全、平安的回家，「台鐵一天不改頭換面，台灣人民就多一天的搭乘風險，民進黨政府還要讓我們等多久？」

民眾黨立委陳琬惠質疑，面對這樣的大事故，應該要好好的鑑定調查事故殘骸與各項線索，不僅僅是給受害者及家屬一個交代，也是為了釐清問題，才能好好檢討改善。如今在日本鐵道安全專家來訪時，發生這樣的憾事，是不是證明，執政團隊凡是看風向，風向一過就忽略問題，得過且過。

陳琬惠表示，當時發生問題後，蔡英文表示「我們責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心」、「改革台鐵，勢在必行」。這次的事件卻是連事故車廂內部都沒有好好鑑定檢查，她質疑「這就是蔡英文說的改革嗎？」

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