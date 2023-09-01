美商英特格控訴侵權 家登回應：研發均經審慎評估與專利檢索
全球極紫外光光罩盒（EUV Pod）最大供應商、晶圓傳載解決方案廠家登遭美國英特格公司控訴侵犯專利。為此，家登今（1）日表示尚未收到起訴狀，無法具體表示意見，但強調公司一向尊重智慧財產權，任何產品之研發過程均經過審慎評估與嚴謹的專利檢索，堅信並無侵害他人專利之情事。
記者許家禎／台北報導
美國英特格 (Entegris. Inc.)今日發布新聞稿稱，家登未經授權實施英特格中華民國發明第I606534號及I515159號專利權行為，向台灣智慧財產及商業法院智慧財產法庭提起專利侵權訴訟。英特格表示，本專利侵權爭議涉及家登製造與銷售的特定晶圓傳送盒（FOUP），該產品實施英特格具擴散器的前開式晶圓傳送盒技術。
為此，家登表示公司尚未收到起訴狀，無法具體表示意見，公司將委請專業專利律師團隊積極協助處理，捍衛家登精密及股東權益。家登強調公司一向尊重智慧財產權，任何產品之研發過程均經過審慎評估與嚴謹的專利檢索，堅信並無侵害他人專利之情事。目前尚未收到智慧財產法院正式來文，靜待法院來文後評估後續因應措施。
家登是全球極紫外光光罩盒最大供應商，台積電、英特爾與三星都是客戶，而英特格深耕台灣，同樣是台積電、三星、聯電和美光等大廠的關鍵化學品供應廠商，今年5月中在高雄啟用全球最大的生產基地，其產品包含特用化學、光阻材料和極紫外光曝光機的光罩盒，與家登被稱為是全球唯二光罩盒供應商。