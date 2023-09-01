蘇拉颱風將至！廣東示警恐發生洪災 香港加開4間臨時庇護中心
今年第9號颱風「蘇拉」持續朝中國南方逼近，根據中國中央氣象台觀測，蘇拉颱風今（1）日下午4點25分，中心位於香港東偏南方約120公里處，以每小時10～15公里的速度向西偏北方向移動。香港天文台已掛起8號風球，廣東省水文局也提醒，蘇拉颱風預計會替珠江口部分地區帶來超警戒水位的高潮位，需要特別關注部分江河洪水與突發性山洪災害。
記者倪浩軒/綜合報導
面對蘇拉颱風來襲，廣東省長王偉中已前往惠州指導防颱。中國國家防總將針對廣東的防汛防颱風應急響應提升至二級，福建維持在三級，上海、江蘇、浙江、海南則維持在四級。國家防總已派出工作組在廣東惠州、福建漳州、浙江溫州協助地方進行防颱工作。
廣東省水文局提醒，9月1日至3日期間，受到蘇拉颱風影響，廣東珠江口及以東部分地區，將出現超警戒水位的高潮位，風、雨、浪、潮疊加，沿海地區需小心防洪。另外，受到颱風強降雨影響，低窪地區和地下室須做好防範，廣東中南部部分江河可能發生洪水，需特別關注中小河流洪水和突發性山洪災害。
廣東汕尾、汕頭、惠州、深圳、珠海、中山、揭陽以及廣州等沿海城市，皆已發出停工停業停市停運停課「5停」通告，呼籲民眾勿隨意外出，留在安全場所避風避險。
香港當局也嚴陣以待，香港天文台表示，按照預測路徑，蘇拉將在今晚至明早最接近香港，受風暴與潮汐影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，城門河、大埔、沙頭角、西貢等地區受威脅最大。提醒民眾遠離岸邊，切勿進行水上活動。另外香港民政事務總署也宣布，在大埔區和馬鞍山加開4間臨時庇護中心，全港共開設38間臨時庇護中心。