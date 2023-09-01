▲新學期的2大學童健康指南 ：親子一同修正壞習慣 共同邁向新生活

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暑假期間對孩童最大的健康影響為作息不定，因此每逢開學家長勢必要陪伴孩子戒除此項壞習慣。談及健康影響，不僅孩子自身需保持警覺，父母的行為也是重要關鍵，像是抽菸就是常見的慢性健康隱憂。以國健署出生世代研究之長期追蹤調查資料指出，逾六成18個月以下嬰幼兒曾與 1名以上吸菸者同住，而家中吸菸者有高達八成都是「父親」，可見解決菸害問題刻不容緩
據國健署國人吸菸行為調查顯示，台灣男性46~50歲吸菸率達高峰，約每3名男性就有1人吸菸。吸菸對吸菸者自身的危害顯而易見，然而隨風飄散所形成的「二手菸」更是分布最廣的空氣汙染源，亦被世界衛生組織(WHO)列為「頭號致癌物質」。據統計，每年全球約120萬人死於二手菸的危害，其中6萬5000人更為15歲以下的兒童與青少年，係因新生兒及幼兒的呼吸速率較快，一旦接觸二手菸相對會吸入較多有害物質，進而增加猝死風險；且其菸霧還會隨風飄散形成「三手菸」，除了吸菸者自身與衣物外、所觸及的居家環境也均會殘留，時間更可長達6個月之久。
全球研究顯示，約四成左右孩童在家裡或經常去的地方接觸到三手菸。因此，身為第一線接觸孩子與家庭環境的家長們，成為把關孩童健康的首要關鍵。不論是透過與孩童一起改正影響健康的日常壞習慣如過度使用3C、晚睡等，以及調整自身行為、開始踏上戒菸之旅。
為了避免對孩子的傷害，並陪伴孩子建立良好習慣，多數的癮君子爸爸會不知從何下手、該如何行動？國健署資料指出，搭配戒菸門診專業協助，成功率可提高2倍以上。專業服務人員不僅能給予心理支持，也能提供合適戒菸輔助品建議，克制突如其來的戒斷不適感，避免戒菸者因而復抽。針對輔助品的部份，若戒菸者不知如何挑選，建議可以留意兩大面向：
1. 立即緩解菸癮：戒斷症狀發作速度快且難忍，若無法及時緩解易導致復抽。
2. 緩解七大戒斷症狀：其症狀種類繁多，包含焦慮不安、情緒低落與注意力不集中等都須逐一擊破，否則將增加戒菸難度。
目前市面上推出不同劑型，其中國健署核准新劑型今年剛納入戒菸門診補助，可助「立即緩解菸癮」及「緩解7大戒斷症狀」，對有戒菸意願者將是一大助力，可在戒菸門診請專業醫師開立或到指定通路、藥局購買，有助提升戒菸成功率。提供家中寶貝最好的生活環境、成長空間，其實可以單純的從父母、居家環境做起，吸菸父母或長輩及早戒菸，亦能從中樹立優良習慣與榜樣，陪伴孩子養成生活好習慣。
參考資料：
The world factbook (美國中央情報局) 國家發展委員會人口推估統計查詢系統 2020~2022年出生人口統計資料 heng K, Chiang W, Chiang TIn utero and early childhood exposure tosecondhand smoke in Taiwan: a population-based birth cohort studyBMJOpen 2017;7:e014016. 國人吸菸行為調查結果 obacco control to improve child health and development: thematicbrief. WHO.
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