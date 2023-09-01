▲一跑步就膝蓋痛！醫點名「3高危險群」：可能是「跑者膝」在作怪

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▲ 長期跑步可能會遇到膝蓋疼痛的情況。（示意圖／每日健康）
嚴可倫在臉書專頁《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外》發文提到，「跑者膝」的正式名稱為「髂脛束症候群」（Iliotibial Band Syndrome，縮寫為ITBS），是一種與運動相關的下肢疼痛症狀，當進行反復的活動，像是長時間跑步或其他重複性的動作，髂脛束可能會在大腿外側反覆滑動，導致髂脛束與大腿骨外側摩擦，造成膝蓋外側或大腿區域疼痛和不適。
嚴可倫點名，有跑步習慣的人為罹患跑者膝的高危險族群，因為跑步時髂脛束會受到重複性的運動壓力，而騎自行車、長距離步行也可能也引發髂脛束症候群；運動訓練不足或方式不正確的人，要是突然增加運動強度或時間，身體來不及適應，且運動姿勢不當，也容易引發疼痛；下肢結構本身有問題的人，如腳弓過高或過低、腿長不一、髖關節不穩定等，都有患上髂脛束症候群的風險。
嚴可倫指出，髂脛束症候群的常見症狀包括膝蓋外側疼痛，如刺痛或灼熱感；在運動過程中或運動後疼痛加劇，特別是下坡時；也可能會感到膝蓋外側的腫脹。至於治療方法，則有休息和減少導致症狀惡化的活動；進行物理治療，像是按摩、伸展和強化相關肌肉群；使用冰敷減輕疼痛和發炎；在運動時使用支撐性防護帶或護膝，以減少髂脛束的滑動；調整運動技巧和訓練方法，避免過度使用相同的肌肉群。
嚴可倫強調，如果症狀嚴重，醫師可能會建議使用非類固醇抗炎藥物（NSAIDs）來減輕疼痛和發炎；如果反覆發作，可以考慮使用增生療法，施打PRP或高濃度葡萄糖，來促進組織的修復，倘若懷疑自己有跑者膝的問題，最好不要拖，盡快找醫師諮詢和改善，否則變成宿疾就會很困擾。
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