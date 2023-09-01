▲肛裂疼痛好難受！醫教「溫水坐浴」或「沖溫水」舒緩不適

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▲ 肛裂的3大典型症狀包括排便疼痛、灼熱感及出現鮮血或血塊。（示意圖／Shutterstock）
鍾雲霓在臉書專頁《痔瘡手術女醫師-鍾雲霓》發文指出，若出現肛裂的情況，患者排便時會突然感覺到肛門撕裂痛和刺痛，有時痛幾小時，甚至幾天，癒合慢或癒合期排便再度裂傷的病患，則可能會痛1、2個月。此外，若排便時伴隨著傷口摩擦或拉扯的疼痛，之後發現鮮血或血塊流進馬桶裡、纏繞在糞便表面，或在擦拭時發現血漬沾染在衛生紙上，以及在硬便或腹瀉後，感覺肛門部有灼熱感，有時還伴隨著搔癢感，也都是肛裂的症狀。
鍾雲霓直言，當肛門內有傷口，會刺激周邊的肛門括約肌緊縮，可能造成排便困擾，建議透過溫水坐浴來舒緩緊繃的括約肌、增加局部循環，幫助肛裂修復，一般坐浴的標準方法是每天排便後和洗澡後，準備一盆比體溫高一點的熱水，坐入浸泡肛門15分鐘，也可以在浴缸中泡下半身15分鐘，每天泡2～3次；若不方便浸泡，則可以在沐浴後使用蓮蓬頭的溫熱水沖洗肛門周邊2～3分鐘替代，1天1～4次，幾天後就能見到舒緩效果。
鍾雲霓也提醒，等腸道症狀發生時，往往腫瘤細胞已長很大了，因此呼籲年屆45～50歲者做人生第一次大腸健檢，要是第一次結果顯示無異常，每3～5年定期檢查一次即可，正常一陣子後可再拉長年限至5～8年一次，倘若年紀不到但擔心肛門疼痛是大腸癌的表現，先做也無妨，以免除癌症疑慮和風險。
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