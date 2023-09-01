太魯閣車廂找到「8塊頭骨」、 32件遺物！桃檢：安排DNA型別鑑定
太魯閣悲劇慘釀49人死亡、213人受傷，罹難者家屬組成團體「太魯閣的眼淚」，豈料昨（31）日家屬和發言人王薇君前往事故車輛站存紀念園區現場，驚見事故車廂內仍有罹難者的頭蓋骨，今（1）日交通部重新啟動徹查，罹難者委任律師凃冠宇透露，最後總共發現8塊骨頭遺骸，集中在第8節車廂；桃園地檢署將啟動罹難者遺骸進行DNA型別鑑定。
記者孫唯容／綜合報導
王薇君表示，昨天本來想說陪日本專家看一看車廂還有沒有罹難者物品，隨手翻了一下破舊衣服跟2個塑膠袋，在方寸之地約40公分乘40公分小空間，就看到長寬各約7公分面積的骨頭，一看就是頭蓋骨，「昨天是農曆7月16日、太魯閣號事故881天、還有藍月，自己一直在想發現頭蓋骨的意義，過了這麼久的時間才找到，也許亡者是在說，『祂想回家』。」
委任律師凃冠宇今天也前往現場後透露，最後總共發現8塊骨頭遺骸，還有找到個人物品衣物、手機、皮包等，另有一台電動代步車，全都集中在第8節車廂，還有生還者一眼就認出裡頭有事故當天自己所佩戴的手錶。
面對此事件，桃園地檢署也表示，為求慎重，旋即指派檢察官率法醫到場勘查，並指揮司法警察詳細調查蒐證，並將安排疑似罹難者遺骸進行DNA型別鑑定。