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視察龍華橋封閉施工　高捷局長：交通衝擊降到最低

▲捷運局長吳義隆指示持續透過多元管道傳播封路施工訊息，讓對交通衝擊降到最低。（圖／高市府捷運局提供）
▲捷運局長吳義隆指示持續透過多元管道傳播封路施工訊息，讓對交通衝擊降到最低。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

輕軌二階工程預計今(1)日夜間20時起至4日清晨6時，全天候封閉大順一路(自由路至民族路間)東西雙向車道，進行「龍華橋新橋台鋼結構橋梁安裝工程」，捷運局長吳義隆今邀集交通局、警察局（含交大、左營分局、鼓山分局、三民二分局）及輕軌施工團隊現場勘查各項交維措施，期盼施工封路期間維持周邊交通疏導順暢，減少對用路人的不便。

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▲▲捷運局長吳義隆今邀集交通局、警察局及輕軌施工團隊現場勘查各項交維措施。（圖／本報資料照片）
▲捷運局長吳義隆今邀集交通局、警察局及輕軌施工團隊現場勘查各項交維措施。（圖／本報資料照片）
吳義隆指示輕軌施工團隊於自由/明誠、自由/同盟、民族/明誠、民族/同盟等路口加派義交人員引導車輛；同時協調交通大隊於16-20時加派警員疏導交通，加設LED告示牌面讓使用路人更易辨識前方封路，並請周邊好市多賣場、義享天地百貨協助揭露封路施工訊息讓顧客知悉。另再持續透過多元管道(新聞稿、警廣高雄電台等廣播、官網、臉書、簡訊等)傳播相關施工訊息，務必讓此次封路施工期間對交通衝擊降到最低。
 
捷運局表示，封閉大順一路(自由路至民族路間)東西雙向車道，主要是輕軌工程為進行龍華橋新橋台鋼結構橋梁安裝工程，路口封閉施工期間，大順一路沿線周邊橫交路口龍德新路、河堤路、河堤南路及聯興路等亦將管制通行；請用路人行經至該封路區段小心駕駛、減速慢行，並依號誌及交通指揮人員引導改道，或提早改道行駛其他替代道路，以節省用路人寶貴的時間。

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