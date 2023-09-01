泰王正面回應前總理塔克辛的特赦請求！將8年刑期減為1年
泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）8月22日返回泰國，結束長達15年的流亡生涯後，隨即遭到警方逮捕遭法院判處8年有期徒刑。塔克辛於昨（8/31）日向泰國王室提出特赦申請，而泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）於今日批准減刑，將塔克辛的刑期由8年縮短至1年。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，泰國《王室公報》今日發出公告，稱塔克辛「曾擔任總理，為國家和人民做出了好事，並且忠於君主制」，又指塔克辛「尊重程序，承認自己有罪，表達悔意，接受法庭判決。現在他年紀大了，且患有疾病，需要醫療專業人員的護理」，因此將塔克辛的刑期由8年縮短至1年。
塔克辛在22日返國後，立刻被送往曼谷監獄服刑，但很快地就因為胸痛和高血壓送醫治療。《曼谷郵報》先前分析認為，塔克辛在流亡海外15年後願意返國，很有可能已經與泰國王室達成某種協議，會尋求王室特赦。
而與塔克辛同屬為泰黨的泰國新總理賽塔（Srettha Thavisinl），今日也正式提交內閣名單給王室批准，國務委員會正在核實新內閣成員的候選人資格。賽塔掛保證說內閣成員的道德皆無需擔心，呼籲外界對內閣成員給予公平待遇。