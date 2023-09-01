復刻36年前播報新聞甜美模樣　盧秀燕羞喊：我自己都不敢看

抽驗日本水產品赫見「福島」2字　中市府突襲查核食虛驚一場

▲台中市衛生局長曾梓展將「福島北海道貝柱」帶回檢驗。（圖／台中市政府提供，2023.09.01）
▲台中市衛生局長曾梓展將「福島北海道貝柱」帶回檢驗。（圖／台中市政府提供，2023.09.01）

記者顏幸如／台中報導

日本8天前將核廢水排入海洋，令鄰近國家民眾憂心。台中市政府今到大賣場突擊稽查，現場抽驗水產品帶回實驗室檢測輻射值，卻首次大規模出擊便拿到「福島製造」食品，經過查證是北海道的貝柱、牛奶運到福島加工，證實是虛驚一場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府今（1）日聯合稽查，由衛生局長曾梓展、農業局主秘陳柏宏等人率隊，前往大賣場抽驗市售水產品，並檢視貨架上的食品標示是否完整，抽驗後隨即帶回實驗室，利用純鍺偵檢器檢測食品核輻射是否超標，為食安把關。

▲實驗室人員利用純鍺偵檢器檢測食品核輻射是否超標，為食安把關。（圖／台中市政府提供，2023.09.01）
▲實驗室人員利用純鍺偵檢器檢測食品核輻射是否超標，為食安把關。（圖／台中市政府提供，2023.09.01）
突擊檢查核食過程中，一度傳出查到「北海道貝柱（干貝）」標示原產地是「福島」；另有日本一款甜食，原產地標示為「日本福島縣」。衛生局長曾梓展表示，經查證該款貝柱原產地是北海道；至於甜食，原料係北海道牛奶，福島為加工製造地。對於是否符合相關規定，曾梓展表示還要研議清楚。

稽查小組成員將從賣場帶回來的日本魚，打成碎泥送進純鍺偵檢器內，這部機器可以檢驗碘131、銫134及銫137三種輻射核種，如果檢出放射物超標，就會公佈業者名單。曾梓展表示，原本的檢驗量能大概一年是600件，為了這次日本排放核廢水，將會提升到一年驗900到1000件。

更多「福島核廢水排放」相關新聞。

別再搶鹽啦！盧秀燕：台中購入純鍺偵檢器擋核食　驗853件未超標

日排核廢水！跨部會輻射監測儀表板每周更新　一圖線上秒監測

日本排核廢水掀搶鹽潮！台鹽霸氣曬「巨量庫存」：不會缺貨請安心

福島核廢水今啟動排放　藍譴責執政黨窩囊「遇到日本就腳軟」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問