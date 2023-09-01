抽驗日本水產品赫見「福島」2字 中市府突襲查核食虛驚一場
日本8天前將核廢水排入海洋，令鄰近國家民眾憂心。台中市政府今到大賣場突擊稽查，現場抽驗水產品帶回實驗室檢測輻射值，卻首次大規模出擊便拿到「福島製造」食品，經過查證是北海道的貝柱、牛奶運到福島加工，證實是虛驚一場。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府今（1）日聯合稽查，由衛生局長曾梓展、農業局主秘陳柏宏等人率隊，前往大賣場抽驗市售水產品，並檢視貨架上的食品標示是否完整，抽驗後隨即帶回實驗室，利用純鍺偵檢器檢測食品核輻射是否超標，為食安把關。
突擊檢查核食過程中，一度傳出查到「北海道貝柱（干貝）」標示原產地是「福島」；另有日本一款甜食，原產地標示為「日本福島縣」。衛生局長曾梓展表示，經查證該款貝柱原產地是北海道；至於甜食，原料係北海道牛奶，福島為加工製造地。對於是否符合相關規定，曾梓展表示還要研議清楚。
稽查小組成員將從賣場帶回來的日本魚，打成碎泥送進純鍺偵檢器內，這部機器可以檢驗碘131、銫134及銫137三種輻射核種，如果檢出放射物超標，就會公佈業者名單。曾梓展表示，原本的檢驗量能大概一年是600件，為了這次日本排放核廢水，將會提升到一年驗900到1000件。