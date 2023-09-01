祈求工廠操作順利人員平安！台灣中油石化事業部舉辦中元普渡法會
台灣中油公司石化事業部於今(31)日下午，在該事業部員工餐廳2樓，舉辦112年度中元普渡三時繫念祈安法會，祈求公司營運興隆、工廠操作順利、所有人員均安，更祈求員工均能夠心靈富足，擁有健康的身心靈。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油公司石化事業部中元普渡法會，是由佛光山寺慧昭法師主法、石化事業部執行長黃三泰擔任主祭，副執行長吳祐明、何信杰、林園廠廠長謝旻志及各級主管、員工、承攬商等百餘人一同焚香頂禮，以最虔誠的心敬拜，祈求一切順心、平安。
中元普渡三時繫念祈安法會，現場敬備鮮花、素果、米糧、罐頭、素粽、糕點等祭品供奉，而會場佈置莊嚴肅穆，設有往生壇(超渡壇)、焦面壇(普施壇)，讓三界眾生均能消除生前業障，早日脫離生死輪迴之苦，一同共沐佛恩。
與會人員，在慧昭法師的引領下，依序執花至往生壇禮拜，上香超薦牌位亡靈，並在虔誠持誦大悲咒梵音聲中，各級主管陪同眾法師至廠區各處進行灑淨儀式，灑淨後恭誦阿彌陀佛經，法會功德圓滿。
中油公司石化事業部執行長黃三泰表示，事業部除了注重員工安全、環保相關以外，對於員工內心的富足也相當重視，除每年提供8小時的免費諮商外，更於每年舉行祈安法會，盼以此安定員工身心，同時也祈求公司營運興隆、工廠操作順利，讓每個員工、鄰里都能平安順心，同時也希望透過祈安法會福蔭鄉里，讓地方鄰里能安居樂業、心靈祥和。