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王淨被爆「走後門上位」！林柏宏暖心幫緩頰　吐她私下模樣

▲王淨被爆走後門拿到工作，林柏宏出席活動時替對方緩頰。（圖／記者黃雅琪攝）
▲王淨被爆走後門拿到工作，林柏宏出席活動時替對方緩頰。（圖／記者黃雅琪攝）

記者吳雨婕／綜合報導

林柏宏、熊仔、Karencici今（1）日出席運動品牌活動，林柏宏與王淨演出電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，近來女方被質疑走後門上位，引起討論，今天受訪時談及此事，他立即幫王淨緩頰，稱讚對方演技很棒，實力有目共睹，暖心要她不要在意那些流言蜚語，也曝光王淨私下模樣。

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王淨近來被酸是靠著「走後門」拿到工作，讓她大動肝火在社群媒體上反擊，「有些謠言就是沒有來由的惡劣，『資源好、人脈廣』這6個字就可以抹煞7年的一切嗎？」一起合作演出電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的林柏宏今天出席活動時，立即表示，王淨很優秀，每次看到王淨的演出都會傳訊息給對方，直言「她（王淨）的實力有目共睹」。

▲熊仔、林柏宏、Karencici今（1）日出席運動品牌活動。（圖／記者黃雅琪攝）
▲▼林柏宏（上圖）替王淨緩頰。（圖／記者黃雅琪攝、翻攝王淨臉書）
▲▼王淨被影集《我們與惡的距離》導演林君陽形容「可以完全爆發出能量卻又拿捏得宜，這在新一代的演員中是非常難得的」。（圖／翻攝自王淨臉書、IG）
 
林柏宏也提到，王淨不僅演技好，在片場給大家的氣氛也都非常好，媒體詢問他有無碰上類似被誤會的狀況，他表示比較關注外界對他表演的看法，一些有建設性的建議會去注意，但平常不會特別看網友批評。

此外，《關於我和鬼變成家人的那件事》代表台灣參賽奧斯卡獎，林柏宏透露非常開心主演的電影參賽，同時也很好奇奧斯卡評委是否能理解片中的民俗文化，表示：「我也希望電影裡的笑點可以打動不同文化的人。」至於劇組是否打算先慶功，他不太清楚，「看看要不要等中秋節的時候，大家約吃飯。」

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