快訊／鄧紫棋登KKBOX風雲榜喊卡！颱風攪局打亂計畫
KKBOX風雲榜將於明（2）日登場，先前公布卡司有鄧紫棋、林宥嘉、陳芳語、泰國名模歌姬 Matcha、《黑幫少爺愛上我》泰國雙棲男神Jeff Satu、挪威清新小王子Peder Elias等人，但就在活動倒數24小時時，鄧紫棋臨時不來了，主辦單位在臉書公布是因為颱風攪局，讓鄧紫棋無法出席。
記者吳雨婕／綜合報導
KKBOX在官方臉書發文提到：「很可惜這次因為颱風的關係不能見到G.E.M.了 ，但我們還是會等待下次的相會！」而因為來台行程臨時喊卡，KKBOX也在臉書提到鄧紫棋想要對粉絲說的話：「從6月確定要來KKBOX當表演嘉賓，就一直在期待著。結果卻因颱風影響而最終無法出席，真的太可惜！真的很久沒見我在台的歌迷，很想念大家，這次錯過讓我更想要趕快帶著新巡演來到大家面前！我會努力，儘快！在那之前，希望大家都好好的！期待很快再次相遇！」
此外，《NOWnews今日新聞》記者查詢，蘇拉颱風過境香港，癱瘓陸海空交通，光是今天香港就有超過300班機場航班因此取消，按照原定計畫，鄧紫棋將在今天抵台彩排，明天在KKBOX風雲榜正式登台，才因此讓原本要登台表演的計畫跟著取消，與很有可能撲台的颱風海葵並無直接關係。