鄭弘儀無預警辭去節目主持棒！不捨宣布迎「最後一集」：拖了好久

快訊／鄧紫棋登KKBOX風雲榜喊卡！颱風攪局打亂計畫

▲鄧紫棋臨時缺席KKBOX風雲榜。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書）
▲鄧紫棋臨時缺席KKBOX風雲榜。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

KKBOX風雲榜將於明（2）日登場，先前公布卡司有鄧紫棋、林宥嘉、陳芳語、泰國名模歌姬 Matcha、《黑幫少爺愛上我》泰國雙棲男神Jeff Satu、挪威清新小王子Peder Elias等人，但就在活動倒數24小時時，鄧紫棋臨時不來了，主辦單位在臉書公布是因為颱風攪局，讓鄧紫棋無法出席。

我是廣告 請繼續往下閱讀
KKBOX在官方臉書發文提到：「很可惜這次因為颱風的關係不能見到G.E.M.了 ，但我們還是會等待下次的相會！」而因為來台行程臨時喊卡，KKBOX也在臉書提到鄧紫棋想要對粉絲說的話：「從6月確定要來KKBOX當表演嘉賓，就一直在期待著。結果卻因颱風影響而最終無法出席，真的太可惜！真的很久沒見我在台的歌迷，很想念大家，這次錯過讓我更想要趕快帶著新巡演來到大家面前！我會努力，儘快！在那之前，希望大家都好好的！期待很快再次相遇！」

此外，《NOWnews今日新聞》記者查詢，蘇拉颱風過境香港，癱瘓陸海空交通，光是今天香港就有超過300班機場航班因此取消，按照原定計畫，鄧紫棋將在今天抵台彩排，明天在KKBOX風雲榜正式登台，才因此讓原本要登台表演的計畫跟著取消，與很有可能撲台的颱風海葵並無直接關係。

▲主辦單位宣布因為颱風的原因，鄧紫棋無法來台灣表演了。（圖／翻攝KKBOX臉書）
▲▼主辦單位宣布因為颱風的原因，鄧紫棋無法來台灣表演了。（圖／翻攝KKBOX臉書）
▲鄧紫棋、BL泰劇男神Jeff Satur等人將擔任KKBOX風雲榜表演嘉賓。（圖／KKBOX提供）
 

鄧紫棋來了！KKBOX演唱會卡司加碼　還有《黑幫少爺愛上我》男神

48歲李玟逝世！鄧紫棋不捨：無法想像妳笑容背後藏多少痛

TOYOTA x KKBOX 風雲榜！支持台灣流行音樂，獻給樂迷們的成年禮！

Lauv台北開唱！狂吸1.6萬粉絲朝聖　被歌迷熱情嚇到張大嘴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問