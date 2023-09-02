德國野豬體內核輻射量超高！科學家研究數十年終於找出答案

擁世界最貴包！菲律賓美女企業家超富有　曾是家喻戶曉明星

▲瑪莉安·里維拉是一位西班牙裔的菲律賓女演員、商業模特和女企業家。（圖／翻攝自臉書）
▲瑪莉安·里維拉是一位西班牙裔的菲律賓女演員、商業模特和女企業家。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

亮麗的顏值和聰慧的大腦，對瑪莉安·里維拉（Marian Rivera）來說從來都不是選擇題。瑪莉安·里維拉是一位西班牙裔的菲律賓女演員、商業模特和女企業家。她過去因出演《MariMar》、《Dyesebel》、《Amaya》、《Darna》和《妻子的誘惑》中的角色而成為廣受好評的女演員，名利雙收後開公司，成為賺取大筆錢財的女企業家。

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瑪莉安的媽媽是名菲律賓人，而父親則是西班牙人，她的父母在她三歲時離婚，此後她跟著媽媽在菲律賓生活，後來媽媽為了賺錢而離開菲律賓，瑪莉安便跟著外婆長大。或許因為生活在隔代教養家庭，瑪莉安從小認真唸書，最終考上德拉薩大學達斯馬里尼亞斯分校心理學學士學位，最後以優異成績畢業。

▲瑪莉安·里維拉被譽為菲律賓最性感的女人。（圖／翻攝自臉書）
▲瑪莉安·里維拉被譽為菲律賓最性感的女人。（圖／翻攝自臉書）
雖然長相亮麗，但一開始瑪莉安並不打算靠美貌維生，她選擇到菲律賓一家精神病院工作，進行分發藥品，以及對患者進行心理諮商的工作。另一方面，她持續兼差當模特兒，由於外表搶眼，她從小學起就開始當童裝模特兒，並參演多個廣告演出，一路當模特兒到大學畢業，並開始在一些戲劇中嶄露頭角。

2007年她因為出演戲劇《MariMar》而一夕爆紅，該劇甚至成為菲律賓黃金時段收視率最高的電視劇，瑪莉安也因此成為家喻戶曉的大明星。2008年她被多家雜誌票選為菲律賓最性感的女星，同年她出演兩部電影演出，且都入圍馬尼拉大都會電影節，實力和外貌都獲得認可。

▲2014年她和交往多年的男友成婚，並組成幸福的家庭，目前育有一子一女。（圖／翻攝自臉書）
▲2014年她和交往多年的男友成婚，並組成幸福的家庭，目前育有一子一女。（圖／翻攝自臉書）
緊接著她也推出自己的歌唱專輯，成為演藝圈的全能明星，她的演藝事業可說是如日中天。接下來幾年她陸續參與多部電影、戲劇和專輯製作，並獲得許多演技獎項，成為演藝圈炙手可熱的明星，並獲得大筆資產，她將賺取到的錢財投入商界，並成立自己的公司。除了事業不斷擴張，她也積極救助弱勢，多次主動捐款做公益，在民間獲得大量迴響。

2014年她和交往多年的男友成婚，並組成幸福的家庭，她也在2015年生下可愛的女兒，並在2019年生下兒子，瑪莉安可說是家庭、事業和生活三得意，身價也水漲船高，她成立的公司主要販售服裝、傢俱飾品和美妝產品，根據《菲律賓商業新聞》，她推出的服裝一件約為1萬披索（約等同於新台幣5635元），她同時擔任自己公司品牌的模特兒，帶貨能力驚人。

▲瑪莉安擁有全球最貴的包包系列收藏。（圖／翻攝自臉書）
▲瑪莉安擁有全球最貴的包包系列收藏。（圖／翻攝自臉書）
菲律賓雜誌也報導瑪莉安擁有全球最貴的包包，即世界最貴的愛馬仕（Hermes）霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮柏金包（Himalayan Birkin）和同材質、其他款式的喜馬拉雅包。2022年蘇富比拍會上一個喜馬拉雅內縫鑽石柏金包以逾440,000美元（約等同於新台幣1320萬元）成交，價格比原價翻漲四倍以上，因為該材質和同名包款相當稀有，被稱為「有錢也不一定排得到」的愛馬仕名包。

近期，她的喜馬拉雅包系列收藏中多了精美的Delvaux Brillant迷你包，她在生活照中優雅地展示了這款包，這款包估計價值從200萬比索（約等同於新台幣112萬元）到500萬比索（約等同新台幣282萬元）不等，她背後的財富更是深不見底，是位相當成功的女性典範。


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