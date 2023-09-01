▲婦人誤食野生毒菇　中毒休克緊急送醫

我是廣告 請繼續往下閱讀
誤食不明野菇 中毒緊急送急診56歲黃姓婦人假日至台中都會公園踏青遊玩，看見連日大雨後的草地上長滿新鮮不明野菇，因黃婦幼時曾在鄉村居住有農務經驗，她自行判定其為可食用的雞肉絲菇，便採集了許多帶回家煮食晚餐，孰料飯後不久開始出現嚴重腹絞痛、腹瀉，伴有噁心嘔吐，發燒，此外還有意識昏沉的症狀，家人立即將她送至光田綜合醫院急診就醫。
急診部顏嘉德醫師表示，黃婦家人帶著吃剩的不明野菇將她送到急診，黃婦有血壓低、血氧濃度低、脫水等腸胃炎型中毒症狀，且意識昏沉、說不清楚話；從剩餘的野菇外型判斷，婦人疑似將有毒「綠褶菇」誤認為無毒的雞肉絲菇而食用，但由於當天晚餐黃婦是自行煮食自己吃，家人並不知道黃婦吃了多少量，因此難以掌握毒性與毒量，為慎重起見收治住院為其安排相關內科檢查。
野菇造成急性中毒 只能支持性療法肝膽腸胃科林振勝醫師指出，野菇中毒通常屬於急性，沒有特定解藥，治療方式為支持性療法，陸續治療休克、發燒、腹瀉、腹痛、噁心嘔吐與痙攣性疼痛症狀，儘速讓病患恢復意識並評估肝功能，以確保沒有永久性的損害，此外，視食用量多寡，毒性亦有可能隨著腸胃道進入腎臟與神經系統，因此會診腎臟科為病患的肝腎功能進行監測追蹤，而病患出現意識昏沉、暈眩症狀，同步會診神經內科確保中毒未對神經系統造成損傷。
病患住院四天後，病情穩定下來，解除嘔吐、疼痛和腹瀉症狀，意識恢復，毒性解除無虞，腎臟功能與神統系統皆無受損後出院，黃婦直說再也不敢亂採野菇來吃了。顏嘉德醫師提醒，路邊的野菇不要採、不要吃，但若民眾真的因誤食不明菇類造成不適，應盡速就醫，同時保留吃剩的食材帶至醫院，有助診斷與治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59041
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw