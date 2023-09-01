防範海葵成穿心颱　高虹安視察抽水站呼籲做好防颱準備

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在主持完防颱會議後，高虹安隨即前往南寮抽水站確認大型排水機組試運轉無虞；緊接著趕往元培街地下道，確保排水系統準備就緒可以正常運作、排水溝疏濬確實，減少積淹水情況發生。
高虹安提醒，海葵颱風可能是四年來第一個中心登陸的颱風，市府嚴陣以待不會輕忽，也請市民朋友們務必提高警覺，做好居家防颱措施，在颱風過境期間務必緊閉門窗、固定招牌及盆栽等易掉落物、同時修剪家中過大的花木枝葉，非必要應避免外出，並注意自身安全，一同做好防颱準備。
市府表示，海葵颱風預計帶來強風及大雨等級以上的雨勢，為利民眾進行家戶防水整備，新竹市各區公所於今日開放民眾領取沙包，有需要的市民朋友可自行前往領取。另，防水擋板第一階段將優先提供給今年5月19日強降雨積淹水住戶借用，開放借用時間為即刻起至今日晚間9時止，而明日上午8時起至晚間8時則開放給有需求的一般家戶借用。
市府指出，防水擋板設施為記名借用，請有需求並符合資格的市民，攜帶身分證件前往各區公所及海濱市民活動中心（聖軍路26號）進行登記借用。另因防水擋板體積較大（L型，94x60x50公分），民眾若有需要建議開車前往載運，面對來勢洶洶的海葵颱風，市府團隊將持續嚴防戒備，讓災害風險降至最低。
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