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防範海葵成穿心颱　高虹安視察抽水站呼籲做好防颱準備

▲高虹安責成各局處加強區排及側溝清淤、各地下道抽水系統及柵欄警示系統檢測、路樹修剪及在建工程機具固定、防汛搶救器材等各項整備工作（圖／新竹市政府提供）
▲高虹安責成各局處加強區排及側溝清淤、各地下道抽水系統及柵欄警示系統檢測、路樹修剪及在建工程機具固定、防汛搶救器材等各項整備工作（圖／新竹市政府提供）

記者李春台／新竹報導

海葵颱風持續逼近，根據中央氣象局資料顯示，海葵颱風目前位於竹市東南方海面上，預計從台灣北部陸地登陸並通過，週六晚間起竹市將有明顯降雨，週日至週一上午暴風圈將籠罩新竹市。市長高虹安今（1）日14時召開防颱整備會議，指示於晚間海警發布後同步成立新竹市災害應變中心二級開設，由消防局應變小組進駐，叮囑各單位謹慎應對可能的雨勢與風勢，高虹安並在會議後前往南寮抽水站、元培地下道視察防颱整備情形。

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高虹安主持防颱整備會議，也責成各局處加強區排及側溝清淤、各地下道抽水系統及柵欄警示系統檢測、路樹修剪及在建工程機具固定、防汛搶救器材等各項整備工作，並請市府同仁提高警覺，保持機動待命。

在主持完防颱會議後，高虹安隨即前往南寮抽水站確認大型排水機組試運轉無虞；緊接著趕往元培街地下道，確保排水系統準備就緒可以正常運作、排水溝疏濬確實，減少積淹水情況發生。

▲高虹安前往南寮抽水站確認大型排水機組試運轉無虞；隨後前往元培街地下道，確保排水系統準備就緒可以正常運作、排水溝疏濬確實。（圖／新竹市政府提供）
▲高虹安前往南寮抽水站確認大型排水機組試運轉無虞；隨後前往元培街地下道，確保排水系統準備就緒可以正常運作、排水溝疏濬確實。（圖／新竹市政府提供）
高虹安提醒，海葵颱風可能是四年來第一個中心登陸的颱風，市府嚴陣以待不會輕忽，也請市民朋友們務必提高警覺，做好居家防颱措施，在颱風過境期間務必緊閉門窗、固定招牌及盆栽等易掉落物、同時修剪家中過大的花木枝葉，非必要應避免外出，並注意自身安全，一同做好防颱準備。

市府表示，海葵颱風預計帶來強風及大雨等級以上的雨勢，為利民眾進行家戶防水整備，新竹市各區公所於今日開放民眾領取沙包，有需要的市民朋友可自行前往領取。另，防水擋板第一階段將優先提供給今年5月19日強降雨積淹水住戶借用，開放借用時間為即刻起至今日晚間9時止，而明日上午8時起至晚間8時則開放給有需求的一般家戶借用。

市府指出，防水擋板設施為記名借用，請有需求並符合資格的市民，攜帶身分證件前往各區公所及海濱市民活動中心（聖軍路26號）進行登記借用。另因防水擋板體積較大（L型，94x60x50公分），民眾若有需要建議開車前往載運，面對來勢洶洶的海葵颱風，市府團隊將持續嚴防戒備，讓災害風險降至最低。

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