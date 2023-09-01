FIBA世界盃／慘!亞洲全軍覆沒落入排名賽　日本逆勢2勝搶奧運門票

爭取最大量巴黎奧運門票　跆拳道羅嘉翎、舉重郭婞淳出征國際賽

▲郭婞淳將出征世錦賽，爭取奧運門票。（資料照／美聯社）
▲郭婞淳將出征世錦賽，爭取奧運門票。（資料照／美聯社）

記者廖聿偉/綜合報導

台灣目前已取得射擊、游泳及田徑等運動種類，共計6席2024巴黎奧運參賽資格，為能持續爭取最大量參賽資格人數，跆拳道好手羅嘉翎已抵達法國巴黎參加今（1）日至3日舉行之「2023世界跆拳道大獎賽（巴黎站）」，另舉重好手郭婞淳等15名選手亦前往阿拉伯利雅德參加2日至17日舉行之「2023世界舉重錦標賽」，都將全力爭取參賽資格。

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部體育署表示，截至今（1）日為止，我國共取得3個運動種類計6席參賽資格，包括射擊3席、游泳1席以及田徑2席。跆拳道與舉重是我國重點發展的運動種類之一，有關取得2024巴黎奧運跆拳道參賽資格途徑之一，是以世界跆拳道聯盟（WTF）於2024年1月11日公告奧運積分排名情形，男、女各量級項目排名前5名者，可分別獲該量級1席參賽資格。

此次，世界跆拳道大獎賽巴黎站為奧運積分賽事之一，前三名者可獲排名積分依序為60分、36分、21.6分，另依據WTF官網資訊截至目前為止，我國女子57公斤級羅嘉翎選手奧運排名暫列第6名，期待透過參加本次賽事，能爭取奧運積分和提升奧運排名名次。

至於2024巴黎奧運舉重參賽資格取得途徑，則是以國際舉重總會（IWF）公告自2022年8月1日起至2024年4月28日為奧運積分排名期間，期間規劃7站賽事，包括2022世界舉重錦標賽、2023洲際舉重錦標賽（或洲際運動會）、2023世界舉重第1級大獎賽、2023世界舉重錦標賽、2023世界舉重第2級大獎賽、2024洲際舉重錦標賽（或洲際運動會）以及2024舉重世界盃。

依IWF規定選手在奧運積分排名期間，須完成參加5場賽事並且必須參加2023世界舉重錦標賽及2024舉重世界盃，IWF亦在奧運積分排名期間結束後，公告各量級前10名者，將取得參賽資格。目前我國女子59公斤級郭婞淳選手奧運排名暫列第4名、女子71公斤級陳玟卉選手奧運排名暫列第10名、男子102公斤級陳柏任選手奧運排名暫列第11名及男子61公斤高展宏選手奧運排名暫列第41名，均期在這場賽事中穩定發揮實力，爭取奧運積分和提升奧運排名名次。

父親節特輯／世大運英雄歸國獲大禮　跆拳道兩「銀」家心情大不同

世大運／中華跆拳道本屆6度爭金都「銀」恨　蘇柏亞再收一面銀牌

亞運完整名單看這裡　中華隊拚100金！金牌名將郭婞淳領銜出擊

舉重／郭婞淳腰椎骨裂2年竟渾然不知　教練直言：本屆亞運不樂觀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問