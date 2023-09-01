爭取最大量巴黎奧運門票　跆拳道羅嘉翎、舉重郭婞淳出征國際賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次，世界跆拳道大獎賽巴黎站為奧運積分賽事之一，前三名者可獲排名積分依序為60分、36分、21.6分，另依據WTF官網資訊截至目前為止，我國女子57公斤級羅嘉翎選手奧運排名暫列第6名，期待透過參加本次賽事，能爭取奧運積分和提升奧運排名名次。
至於2024巴黎奧運舉重參賽資格取得途徑，則是以國際舉重總會（IWF）公告自2022年8月1日起至2024年4月28日為奧運積分排名期間，期間規劃7站賽事，包括2022世界舉重錦標賽、2023洲際舉重錦標賽（或洲際運動會）、2023世界舉重第1級大獎賽、2023世界舉重錦標賽、2023世界舉重第2級大獎賽、2024洲際舉重錦標賽（或洲際運動會）以及2024舉重世界盃。
依IWF規定選手在奧運積分排名期間，須完成參加5場賽事並且必須參加2023世界舉重錦標賽及2024舉重世界盃，IWF亦在奧運積分排名期間結束後，公告各量級前10名者，將取得參賽資格。目前我國女子59公斤級郭婞淳選手奧運排名暫列第4名、女子71公斤級陳玟卉選手奧運排名暫列第10名、男子102公斤級陳柏任選手奧運排名暫列第11名及男子61公斤高展宏選手奧運排名暫列第41名，均期在這場賽事中穩定發揮實力，爭取奧運積分和提升奧運排名名次。