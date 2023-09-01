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中華職棒／李丞齡單純生活管理要改善！統一獅希望他有決心改變

▲統一獅外野手李丞齡，因生活管理不佳被移出60人名單。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲統一獅外野手李丞齡，因生活管理不佳被移出60人名單。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者吳政紘/台北報導

中華職棒統一獅隊外野手李丞齡，31日被獅隊移除到60人名單外，改登錄新秀林佳緯，最大主因是總教練「餅總」林岳平直接點出他需要改善「生活管理」，這點雖然很細微，但卻也很重要，而二軍總教練劉育辰也認同李丞齡需要做出改變，要有決心，「若他可以打好，會是很有魅力的選手。」

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林岳平總教練昨日受訪時點出李丞齡的問題，認為他需要加強「生活管理」，據了解，不是感情、也不是其他複雜問題，而是單純自我要求不足。

劉育辰表示：「其實我們在二軍也一直跟他說，跟他溝通，希望他明白，而他如果真的可以打起來，對我們來說是一件好事，當然希望他可以改善。」

獅隊並非對李丞齡已經放棄，儘管他今年一軍只有出賽26場，打擊率2成，擊出1支全壘打、6分打點，二軍出賽26場，打擊率只有0.095，但基本要求的「公約」沒有遵守，也會對球隊造成管理上面的困擾。

劉育辰希望他在小細節就可以注意，從他在2018年進入統一獅隊，已經是可以「收割」的時期，希望他能夠了解總教練的用意，然後雖然今年已經不能上一軍，期待明年重新出發，為自己的棒球人生再度開啟新的生涯。

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