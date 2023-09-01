南市經發局輔導企業數位轉型 廠商還可獲補助9/25截止
台南市產業數位轉型輔導計畫官方網站「產業數位轉型E起來網路平台」已於5月15日上線，相關諮詢輔導作業也於今年7月正式展開，線上報名商家至今已超過20幾家，其中更包含製造業、觀光工廠以及台南市商圈店家等。
記者張振興/台南報導
在諮詢輔導作業開始前，經發局已於5月5日、5月30日先後在贏地創新育成基地、新吉工業區舉辦數位轉型說明會，廣邀超過40家企業前來參與，並於說明會中介紹中央及地方政府近期相關補助資源，結合中央數位轉型計畫與專案貸款資源為本市企業注入活力。為了更有效地協助在地企業進行數位轉型升級計畫，輔導期間更是成立了來自業界及學術界至少10人以上的專家團隊，針對企業提供的問卷、量表及諮詢服務，透過專家學者們的建議，讓本市業者能夠獲得更完善的輔導服務。
經發局更與台南市生技聯盟前往南港展覽館共同參加亞洲生技大展，提供生技產業業者數位轉型的輔導與幫助及後續規畫，接下來將會持續深入各種產業，幫助企業在數位轉型的浪潮中脫穎而出。
產業數位轉型輔導計畫預計9月底前輔導至少70家以上的企業，並提供廠商數位轉型輔導補助總經費80萬元，單一企業最高上限8萬元，邀請各企業、廠家等立即上網查閱報名相關辦法https://www.tainandt.com/，報名至9月25日止。