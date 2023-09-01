不甩被控抄襲！何博文反嗆洪孟楷公開論文 賴清德拍手叫好
國民黨今（1）日指控民進黨新北市黨部主委、立委參選人何博文的淡江大學碩士論文嚴重抄襲「肉眼可見」，相似度高達58%，對此，何博文下午與民進黨總統參選人賴清德合體參香，當何博文主動回應論文問題時，在旁的賴清德時不時點頭，當何要求對手、國民黨立委立委洪孟楷公開論文時，賴清德也跟著附和喊「好」，同時鼓掌表示支持。
記者陳佩君／台北報導
賴清德下午赴林口竹林山觀音寺參香、替何博文輔選，支持者相當熱情，不斷高喊「賴清德凍蒜」等語。何博文致詞時主動提到論文一事，他說，今天有人抹黑他，他第一時間也提出說明，他做事坦蕩，一步步走到今天，不可能因為被抹黑就退縮，而他也說明清楚，同時要求對手公布論文給大家看，「大家說好不好？」在旁的賴清德跟著鄉親喊「好」，並鼓掌支持。
賴清德指出，支持、栽培何博文有3項意義，第一，栽培優秀的年輕人，為台灣、為林口、為新北栽培年輕人；再來，何博文有決心，他為了參選立委不選議員，更當黨部主委全力輔選議員；最後，為台灣找一個戰將，何不只在議會專業問政，也不只深耕基層，他在政論節目專業、口才好，為台灣發聲、為人民爭取權利，是「北海金剛」，「體格這麼好，我站在旁邊差一顆頭！」
賴清德笑稱，除了拜託大家全力支持何博文，他的選舉也要拜託大家」；他呼籲，他在1996年飛彈危機時投入政治，至今中國對台灣的威脅沒改變，台灣已比過去更加發展、力量也變強，即便共產主義對台灣加強威脅，也千萬別怕，要有守護台灣的信心。