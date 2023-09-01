▲開學日注意腸病毒！國內現今年首例死亡　「這型別」症狀不同須注意

我是廣告 請繼續往下閱讀
南部10個月大男嬰 腸病毒併發重症死亡疾管署表示，國內本土首例腸病毒感染併發重症死亡病例為南部10個月大男嬰，8月8日照顧者餵完奶後幾小時，便發現個案失去意識，且無呼吸、心跳，送醫後急救無效，於當日死亡。
林詠青醫師表示，個案送醫後進行電腦斷層檢查，發現已有雙側肺炎、腦水腫等情形，經過檢驗後確認為腸病毒D68型，研判是因為腸病毒感染併發重症而造成的死亡個案。
今年已累計9例腸病毒感染併發重症病例（含1例死亡），分別為4例克沙奇A4型、2例克沙奇A6型、2例腸病毒D68型及1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。
孩童感染腸病毒症狀不明顯 D68型症狀不同更需注意根據疾管署監測資料顯示，上週（8月20日至8月26日）腸病毒門急診就診計12,030人次，較前一週（11,501人次）上升4.6%，近期疫情上升且高於流行閾值（11,000人次）。
此外，實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活動。疾管署提醒，本週校園開學，尤需注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。
林詠青醫師特別提到，小朋友若感染腸病毒有時症狀可能不是很明顯，加上D68型跟一般提到的71型症狀較不同，D68型比較有呼吸道症狀，如：發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等，嚴重會併發肺炎，過往也有一些感染後會出現肢體麻痺等神經症狀，比較不像其他病毒一樣可能會有手足口病、皰疹性咽峽炎等。
因此，林詠青醫師提醒，家長主要還是要特別注意，如果有活動力變差、嗜睡，或是呼吸道症狀特別明顯，甚至有呼吸急促、發紺、缺氧等，都要懷疑有病毒感染併發重症的可能，一定要盡早就醫處置。
開學日避免手足互相傳染 注意個人衛生、消毒本週為校園開學日，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染其他幼童，疾管署提醒，家長及教托育人員應加強教導學童落實肥皂勤洗手以及咳嗽禮節等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔
此外，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具，幼童若經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，以避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59078
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw