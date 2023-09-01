體育課穿錯衣！加州12歲童被罰跑步　哀求想喝水沒人理會倒地猝死

美國加州一位12歲男童羅賓森（Yahshua Robinson），於本週二因為體育課穿錯衣服，被處罰在中午11點左右，頂著加州攝氏32.2度（華氏90度）高溫跑步。羅賓森曾因身體不適向老師討水喝並尋求幫助，但卻未獲回應，最終摔倒在地失去意識，送醫後宣告不治，死因為心臟驟停。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《每日郵報》報導，羅賓森就讀於加州埃爾西諾湖市的峽谷湖中學（Canyon Lake Middle School），羅賓森的阿姨普麗默（Amarna Plummer）表示，羅賓森因為上體育課時沒有穿上正確的衣服，於是被告知必須跑步當作處罰。但跑著跑著卻感到身體不適，羅賓森曾向老師反映自己不舒服，想喝水，但老師沒有立即回應羅賓森的請求，不久後羅賓森就倒地不起，送醫急救後仍回天乏術。普麗默強調，老師在場卻仍發生這樣的意外，學校應該要有人為此負責。羅賓森的雙親不滿表示，加州的氣溫在中午11點已經到達攝氏32.2度，羅賓森沒有穿著適合運動的體育服，又被要求在高溫下跑步，這可能就是造成悲劇發生的原因。不過家屬也表示，會等待驗屍結果出爐。峽谷湖中學表示，對羅賓森的猝逝深感悲痛，正在調查事件的來龍去脈。校方強調，對於高溫防治已有規定，若超過攝氏35度、華氏95度就會取消戶外活動，但當天溫度並未到達標準。羅賓森的家屬在「GoFundMe」上發起募款，以籌措喪禮和相關費用，目標要募集10萬美元，而短短兩天時間已獲得近5萬美元的善款。美國再傳食腦變形蟲死亡案例！今年已4死 德州男在湖中游泳感染不滿美國對台提供外國軍事融資 中國外交部批：危害台海和平穩定美國大學再傳槍擊！中國博士生射殺教職員 動機不明影／龍捲風、雷擊、暴雨！美國密西根州及俄亥俄州 至少5人死亡