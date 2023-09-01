強強聯手 茶農聯名首推限量「山茶酥包布鐵盒」搶市

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臺北分署分署長蔡金龍表示，透過強強聯手推出的「山茶酥包布鐵盒」，讓「坪感覺」在茶鄉中定放更多創生能量，至於「和正農作」則落實了將台灣滋味融入在地農產品，是一次城市與田園美食滋味的交融，希望能夠帶動並展現臺灣北區農村產業的多樣化，讓更多人喜歡在地農特產品，進而愛上這片美麗土地。
在新北市頗為知名的「坪感覺」茶食餐廳，由坪林茶鄉青年蔡威德創立，以深度體驗、地方文化傳承為職志，為茶鄉注入多元化的創生能量。透過料理、茶葉、選物、展覽等多元創意方式，融合了在地的文化、產業和自然，不只提供消費者美食佳餚，也為這片土地賦予新生命。
至於成立於2016年的「和正農作」烘焙坊，是以食材來源講究聞名。透過結合台灣在地的農產品、蔬果和小農所提供的當季食材，製作出兼具美味和台灣風味的麵包。其堅持在食材選用上，不僅是為了呈現口感與風味，更是對在地農業的支持，充滿對小農的關愛和用心。近年來，「和正農作」以其獨特的口味和品牌價值，在台北、新北等地共擴展七間分店。
這次聯名推出「山茶酥包布鐵盒」，是希望強強聯手創造出不一樣的秋節好禮，透過這一口茶食小點，傳遞一份來自好山好水的心意。山茶酥是融合特色茶粉與細緻的豆沙香酥製做，再搭配堅果與清爽莓果增添口感，香酥美味讓人一口接一口，欲罷不能。尤其，外包裝選用鐵盒、日式庭院藍布巾，將品味與創意融合，更展現業者誠意，是秋節送禮自用最佳選擇。