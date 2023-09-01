▲糖尿病友視網膜病變　定期追蹤防失明風險

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視網膜病變衍生 末期併發恐失明長期視網膜病變會造成視網膜的血管阻塞及缺血，陳彥晟醫師解釋，缺血又缺氧的視網膜會刺激體內分泌血管新生因子，去促進視網膜長出新血管。但新生血管的管壁非常脆弱，容易突然破裂出血，若血液滲漏到黃斑部，會產生「黃斑部水腫」，出現視力濛霧、扭曲、有暗影的症狀；當血液瀰漫玻璃體，則會變成「玻璃體出血」，病人會突然地感受到飛蚊症增加、眼前一片雲霧般模糊、視力明顯下降。
陳彥晟醫師也指出，新生血管持續一段時間後會萎縮及纖維化，在我們的視網膜上方形成一層層的薄膜並拉扯，造成「視網膜剝離」，產生視野缺損或失明。此外，糖尿病視網膜病變的末期併發症常見「青光眼」，原因是不健康的新生血管長在虹膜上，阻礙正常眼睛房水排出的通道，使眼壓上升、視力模糊、感到眼睛紅、痛，且當眼壓過高的時間太長，會產生不可逆的視神經病變，進而失明。
血糖穩定仍病變 定期追蹤防惡化陳彥晟醫師說明，糖尿病初期因為無明顯症狀不易發覺，當出現症狀時，血糖其實已經超標一陣子了，此時全身的血管及代謝功能都已經大受影響，即使後來血糖控制穩定，視網膜血管可能先前就已經病變受損，加上未至眼科檢查、治療，等到視網膜病變衍生成其他眼疾、影響視力功能時才恍然發現。
糖尿病是眼睛的無聲殺手，陳彥晟醫師建議，新診斷為糖尿病的糖友應立即至眼科就診進行眼底檢查，若初次眼底檢查無糖尿病視網膜病變，可定期一年追蹤一次。若已有糖尿病視網膜病變，須根據臨床情況每三至六個月追蹤一次，較嚴重或需要進行治療的病變，則是一至三個月追蹤一次，避免失明危機找上門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59045
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