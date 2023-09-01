聲景紀實音樂劇場「旗津白玫瑰25紀事」9/2登衛武營
高雄傑出藝文團隊「新古典室內樂團」推出2023年度全新製作《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》，以民國62年往返旗津與高雄加工出口區民營渡輪，因超載翻覆意外，造成25位年輕女工不幸罹難的歷史事件作為創作題材，耗時三年完成，將於9/2、9/3於衛武營戲劇院演出。
記者陳美嘉／高雄報導
《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》由榮獲「2022高雄文藝獎」肯定之藝術總監陳欣宜，以民國62年往返旗津的民營渡輪沈船事件為題材，邀請馬來西亞籍國際知名音樂藝術家Ng Chor Guan 黃楚原跨國共創，舞台設計則力邀甫獲得《2023倫敦設計大賽》最高榮譽鉑金獎肯定的趙建銘建築師操刀。陳欣宜表示，此劇今年完成製作首演，恰巧是此歷史事件屆滿五十周年，加上自己身為女性，又是在地高雄人，感覺具有特別的意義。
高市府文化局副局長簡美玲表示，新古典室內樂團長期在地深耕，作品一直是與土地有深刻連結，帶給大家許多共鳴，並榮獲國際肯定。此作品回望歷史，展望未來，為城市帶來饒富深刻的意涵。
全劇包括《軌跡》、《選擇》、《回家》三幕，展現當代表演藝術跨域交互對應的存在型式。9月2日首演當天，主辦單位特別邀請罹難者家屬及歷經事件獲救的當事人，一同進到衛武營欣賞演出，在事件屆滿五十周年之際，期待經由舞台上的重新演繹，傳遞我們所堅守的價值與美好的信念，向當年撐起臺灣經濟起飛的女力致敬。
如此精彩又動人的作品，將於9月2日晚上7時30分、9月3日下午2時30分，假衛武營戲劇院盛大公演。購票請洽OPENTIX售票系統，敬請把握最後機會，或洽新古典室內樂團獨享購票優惠。