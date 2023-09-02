獨／《未來少女》幽靈水晶可愛到被學長告白！誓言解鎖全世界舞台

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在粉絲們熱情應援下，終於解鎖成功站上未來少女舞台的「幽靈水晶CRYXTAL」，一亮相就帶給觀眾們滿滿的戀愛感。成員Annie董子瑄分享，其實她們有全程參與首次公演，雖然還不用上台，但早已被其他厲害的少女們震撼到。簡芝婷也說，即便有小小觀摩其他團體的表現，從小地方筆記學習，但站上舞台後才知道感覺截然不同，但她認為每次表演都是經驗，讓大家以後能更加輕鬆，更能享受著舞台。
而被學長告白的成員陳萱則害羞地說，那次是她第一次站上舞台，緊張地把大家提醒的話，包含看鏡頭、對哪裡放電等等牢記在心，不過自從被告白後，讓陳萱信心暴增，直呼：「動作、唱歌我不敢說我做得很好，但表情部分，我應該是有做滿啦！」
而被問到誰最會放電？簡芝婷就像打開形容詞字典一樣，對每位成員給予評價，像蔡菜有女友初戀感、品瑄是甜美辣妹型、昀靚是妹妹稚嫩型、書蘊是姐姐氣質型、子秦是鬼靈精怪，而伊品就是有種讓人想要保護的感覺，陳萱則是有超模型。怎料，芝婷突然對子瑄直球告白，「她就是我的菜！笑起來很甜！」
視緋紅魅影為目標 幽靈水晶盼解鎖全世界
被問到未來會不會挑戰全新樣貌？擅長舞蹈的子秦透露，其實她們有不斷去嘗試其他風格，而一旁的昀靚跟旖倪都很有默契地說，希望能像「緋紅魅影」那樣一起嗨炸舞台，希望表演完後還能讓觀眾們印象深刻，這也一直是幽靈們小小願望。
書蘊則點名「薄荷水晶」的古靈精怪風就讓她超級喜歡，期待能跟著大家一起享受、一起在舞台上歡樂。最後昀靚自豪地說，「大家可以期待一下，不同風格的幽靈水晶，我們沒有風格是無法駕馭的喔。」
此外，品瑄還用著水汪汪的大眼睛，對著鏡頭許願，「我們一直都很珍惜每一個舞台，希望能在結束後，還能跟大家一起出道，一起擁有解鎖更多舞台，讓粉絲們看見我們的成長與改變。」一旁的蔡菜更設下大目標，期望大家能一起朝著更大舞台前進，解鎖全世界、跳遍每個地方。
幽靈默契大考驗 相差10歲都愛許光漢
最後記者決定考驗「幽靈水晶」的默契，看看是不是真的像簡芝婷所說，大家個性和頻率都很合。第一組董子瑄和簡芝婷，雖然對於早餐的答案不同，一個想吃蛋餅、一個想吃薯餅，但後面的題目都命中，兩人都很喜歡粉紅色，也都喜歡晴天。
來到第二組最萌身高差，陳萱和蔡菜兩人都很喜歡狗，早餐題目也都答對，但在陷阱題「最喜歡未來少女哪一團？」兩人竟然都答緋紅魅影，被大家提醒後才急忙改成幽靈水晶。緊接登場的最萌年齡差、相差10歲的品瑄與昀靚，竟然都喜歡許光漢，直呼：「10年不算距離！」讓大家笑到不行。
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